何鴻燊逝世｜賭王訃聞列17子女　「何猷邦」身份首次曝光

賭王何鴻燊於上月病逝，享年98歲。何家今日（27日）於報章上刊登訃聞，列出何鴻燊17名子女，與之前所知的16名多出一個從未有曝光兒子的名字，名為「何猷邦」。其輩分在三房何猷啟之後，四房何猷亨之前。已歿的妻子和子女，按訃聞傳統格式加上方框，而「何猷邦」並未加上，顯示他仍然在世。 訃聞公告喪禮將於7月9日舉行，會在香港殯儀館一樓大禮堂設靈，下午2時公祭。另於7月10日大殮出殯，靈柩再擇吉安葬。

何鴻燊訃聞，列17子女，從未曝光的「何猷邦」首次出現。

「何猷邦」列在猷啟之後、猷亨之前

多年一直流傳四房有多另一名叫「何猷佳」的兒子，四房長女何超盈回應傳媒有關「何猷佳」的傳言時曾澄清，並沒有此人，網上流傳其照片其實為三房何猷啟年幼的相片。

今次訃聞就揭一名未曝光兒子叫「何猷邦」，位列在三房之子何猷啟之後，四房兩名兒子何猷亨、何猷君之前。

何鴻燊家人在報章刊登訃聞，中文訃聞列出四位妻子和17名子女，英文訃聞就較為簡單。（香港01記者攝）

▼何鴻燊四房太太及已曝光16子女▼

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四房太太同列為妻 三四太「低一格」

訃聞中何鴻燊名銜為全國政協常委、大紫荊勳賢及大蓮花榮譽勳章；亦列出四房妻子及17名子女。雖已過世的原配黎婉華、二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪同列為妻，但三太及四太名字位置較前兩人低一格。

原配黎婉華是正娶，二太藍瓊纓是根據《大清律例》納妾，而三太和四太並無註冊結婚。何鴻燊在生時曾說過「生過仔女嘅都係太太」。

▼5月26日何鴻燊逝世 四房太太及子女現身養和醫院見傳媒▼

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何鴻燊在5月26日逝世，當日何鴻燊的三位太太，及眾多子女齊集養和醫院向傳媒公告何鴻燊逝世的消息。二房長女何超瓊先以中文代表發言，指家人已經有共識，集體共同處理後事，之後由長房之女何超賢以英文代表發言。

訃聞中何鴻燊名銜為全國政協常委、大紫荊勳賢及大蓮花榮譽勳章。何鴻燊將於7月9日在香港殯儀館設靈，下午2時公祭，7月10日下午1時30分大殮，2時30分出殯。

▼何鴻燊1990至2010年代出席活動▼