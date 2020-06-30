港鐵長沙灣站空調地下冷卻水管沉降　鄰近公屋地盤地基工程須停工

政府今日(30日)晚上公布，港鐵長沙灣站附近的空調系統地下冷卻水管，因為出現沉降，監測點錄得的幅度達20.3毫米，略超逾停工指標的20毫米，按既程序已指令鄰近的房委會荔枝角道公營房屋地盤，須停止地基工程。 政府發言人又稱，已派員視察有關的空調系統地下冷卻水管設施，確認其運作正常，亦沒有影響其他周邊設施的結構安全，並指上述建築工程不構成任何危險，亦沒有影響鐵路運作。

錄得20.3毫米沉降

涉事須停工的房委會地盤，位於荔枝角道與東京街交界，即菜統處長沙灣蔬菜批發市場旁，原定興建3幢住宅大廈、約2,440個單位，屬於西北九龍填海區一號地盤（東）的公營房屋發展項目。

政府表示，在進行地基工程期間，發現設置在通州街近東京街交匯處，用作監測港鐵空調系統地下冷卻水管的監測點，沉降記錄出現輕微異常狀況，錄得20.3毫米的沉降讀數，略超出20毫米預設停工指標，按既定程序已要求房委會於昨日(29日)暫停有關公營房屋發展的地基工程。

港鐵長沙灣站附近一個地下水管出現沉降，附近的房委會地盤須停工。(資料圖片)

政府及港鐵視察後確定鐵路狀況安全

運房局轄下的獨立審查組、房委會建築團隊及港鐵，已派員視察有關的空調系統地下冷卻水管設施，確認其運作正常。政府又指，有關水管沉降亦沒有影響其他周邊設施的結構安全，而機電工程署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的報告，確定鐵路狀況符合安全運作要求，重申上述建築工程不構成任何危險，亦沒有影響鐵路運作。

獨立審查組會聯同港鐵，要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，並在制訂合適及可避免對鐵路設施造成影響的施工方法後，才再復工。政府又指，獨立審查組會嚴格審批有關復工申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門，以確保鐵路運作安全及港鐵設施不受影響。

而機電署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。此外，若房委會建築團隊同時建議調整暫停相關工程的指標，獨立審查組亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，按情況考慮其建議。

港鐵補充指，該地下水管是荃灣綫太子站至美孚站的車站空調系統一部分。港鐵公司鐵路保護組人員昨日 （29日）的監察中， 發現沉降幅度首次達到預設的20毫米停工指標，所以已要求暫停相關地基工 程。至目前為止，有關的空調系統運作正常，鐵路營運亦沒有受到影響。