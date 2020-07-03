英識教育陳思銘稱英國取消高考影響不大　安排子女留學須認真考慮

社會新聞
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《港區國安法》日前生效，港人對政治前景感到憂慮，加上英國政府宣布向持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供入籍路徑，令不少人計劃到英國升學或工作。

升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘接受電台訪問時表示，英國因疫情取消高考對考生升學影響不大，暑假仍可以補考。他提醒家長安排子女到英國讀書時要認真考慮不同類型的學校和地點，他表示面試時最着重的是子女心理質素和性格。

《港區國安法》日前生效，港人對政治前景感到憂慮，加上英國政府宣布向持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供入籍路徑，逗留英國期限由半年增至5年，最快6年可申請入籍，或會讓約300萬人受惠，令不少人計劃到英國升學或工作。

升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘接受電台訪問時表示，英國因疫情取消高考（A-Level）對考生升學影響不大，暑假仍可以補考，8月尾以中學文憑試（DSE）或高考等成績叩門，大學本年都會彈性處理收生程序。

英識教育執行董事陳思銘（資料圖片／吳煒豪攝）

陳思銘提醒家長安排子女到英國讀書時，要認真考慮不同類型的學校和地點。他表示，面試時最着重的是子女心理質素和性格，一般家長會在子女13歲時送他們到英國念中學的第一年，比較容易涵接學業和認識朋友，子女年紀越少，英語水平要求越低。他認為寄宿學校是社會的縮影，學生可以學習如何與人相處。

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