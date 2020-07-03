喜靈洲戒毒所心理治療中心今啟用　助男囚者戒心癮重塑生活

懲教署今日（3日）表示，位於懲教署喜靈洲戒毒所的首個男性在囚人士靜觀戒毒心理治療中心「嘗靜坊」今日正式啟用。心理治療計劃為期12至14周，包含特別單元處理改變動機、心癮、負面情緒和生活模式重塑等，並加插每周持續的靜觀修習以建立嘗靜生活和強化正面治療效果。為協助參與者更容易進行日常練習，他們會組成一個治療社群，即在共同生活下互相支持，在日常院所生活中學習和實踐嘗靜生活，提升自控能力，促進心理健康。

禁毒專員羅翠薇擔任主禮嘉賓主持開幕啟動禮。她表示，懲教署敢於嘗試，運用創新概念，將靜觀結合心理服務，在戒毒治療方面既能夠照顧在囚人士的心理發展，同時加強他們戒毒的決心，做法具有前瞻性。

懲教署助理署長（更生事務）温明淇表示，今日的開幕禮以「靜觀在喜靈」為題，標誌着為吸毒人士提供心理治療及更生的另一個新方向，署方期望持續發展和優化心理治療以協助戒毒者重過新生。

懲教署在2017年在收容女性吸毒者的勵顧懲教所設立「嘗靜閣」，鑑於「嘗靜閣」持續獲得受眾和各界普遍認同，懲教署現於喜靈洲戒毒所設立專為男性在囚人士服務的「嘗靜坊」，以推廣和完善戒毒治療計劃。這個心理治療計劃為期12至14周，包含特別單元處理改變動機、心癮、負面情緒和生活模式重塑等，更加插每周持續的靜觀修習以建立嘗靜生活和強化正面治療效果。為協助參與者更容易進行日常練習，他們會組成一個治療社群，即在共同生活下互相支持，在日常院所生活中學習和實踐嘗靜生活，提升自控能力，促進心理健康。

懲教署高級臨床心理學家鄺綺華稱，喜靈洲戒毒所的在囚人士擁有獨特的治療需要。他們不單呈現違法行為和吸毒問題，當中大部分擁有較長毒齡，較多失敗經歷，缺乏自信和面對複雜的心理和家庭問題，治療需要較大。揉合靜觀訓練的心理治療有助他們及早覺察高危因素例如負面情緒和心癮的出現，從而學習更有效的技巧應付日常困難，達到預防重染的效果。鄺又稱，靜觀是不加批判地留心接納當下身體、思想和情緒。吸毒者常常慣性以毒品逃避問題及負面情緒，藉着透過不同靜觀訓練，包括靜觀呼吸、靜觀伸展和身體掃描，可以提升他們的專注力和觀察力，並學習接納內在經驗，從而能平靜地作出明智選擇，遠離依賴毒品的生活。

懲教署心理學家團隊首次特別設計了男女適用，切合本地文化和院所環境的「靜觀卡」組件和「嘗靜日記」，提升在囚人士的參與動機和協助他們把靜觀概念融入院所的生活當中。參與者更可以運用喜歡的方式，如文字及繪畫，去記錄日常修習靜觀時的感受及體會，加深對自己的了解。