水安全計劃資助計劃獲撥4.4億元　13日起接受申請　五千樓宇受惠

發展局局長黃偉綸今日（5日）在網誌中表示，於2019年《施政報告》「水安全計劃資助計劃」獲撥款4.4億元，資助合資格私人樓宇業主或物業管理人實施「建築物水安全計劃」，為其內部供水系統進行特定檢查及保養等。資助計劃將於本月13日開始接受申請，預計可惠及約5,000幢樓宇。

「建築物水安全計劃」規定，需聘請合資格人士為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估，以及進行特定檢查，如檢查水泵性能、閥門運用或水壓等。（黃偉綸網誌圖片）

黃偉綸在網誌中引述水務署高級水務化驗師余文達指，2017年起水務署建議大廈實施「建築物水安全計劃」，以進一步保障食水安全，惟現時計劃屬自願性質，加上業主和物業管理人可能因技術問題或對計劃不大了解，以致沒有開展計劃。

於2019年《施政報告》「水安全計劃資助計劃」獲撥款4.4億元，為期5年，包括進行水安全風險評估以制定其樓宇的水安全計劃、為其內部供水系統進行特定檢查和保養等。如有需要，計劃亦會資助樓宇為內部水喉系統進行風險評估所建議的維修工程和措施。資助計劃將於本月13日開始接受申請，預計可惠及約5,000幢樓宇。

「建築物水安全計劃」第一步需委任一位指定人員，該人員可以是熟悉建築物運作的人士，如物業管理人員，負責統籌整項計劃的實施。指定人員需負責聘請合資格人士，如持牌水喉匠、屋宇裝備工程師或屋宇測量師，為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估。指定人員亦需按照計劃執行一般檢查工作，如例行視察食水水缸，水喉有否漏水等；而合資格人士則進行特定的檢查，如水泵性能、閥門運用或水壓等。

指定人員將最少每兩年安排定期審核「建築物水安全計劃」的實施情況，務求令計劃更完善。黃偉綸相信，推行計劃能進一步提升飲用水的安全。