國安法｜書展關注組彭志銘：書商憂違國安法　擬書展停售爭議書籍

公共圖書館正覆檢前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨立法會議員陳淑莊及《香港城邦論》作者陳雲的數部著作，會否違反《港區國安法》。「2020香港書展關注組」發言人彭志銘表示，30多年來首次遇到同類情況，事件令業界擔心本港的出版及言論自由。書展在即，他透露大多同業不確定相關書籍會否「中招」，已打算抽起、不在書展出售：「大家恐慌到，覺得無謂惹事」。 而公共圖書館諮詢委員會成員崔日雄則認為，公共圖書館須確保藏書不會引導人犯法，但覆檢書籍不等於列為「禁書」，又相信即使圖書館不外借，不等於坊間必然不可賣買。

「2020香港書展關注組」發言人兼次文化堂社長彭志銘在港台節目中表示，政府原稱國安法沒追溯期，惟立法後卻追溯已出版的書籍；加上國安法界線不清，或令業界無辜誤墜法網，令人有無形壓力、感到「白色恐怖」，或帶來「寒蟬效應」。

香港書展將在本月15日至21日舉行，彭志銘透露，貿發局在國安法通過前曾表示書商應「自律」，而立案通過後貿發局一直未有聯絡書商，業界不確定在書展出售有關書籍會否「中招」，大多已傾向不作出售：「大家恐慌到，覺得無謂惹事。」

他直言，具言論自由的社會應容許多元出版，否則令整個香港、每個範疇的自由都有無形壓力，促康文署完成檢閱後，提供明顯界線，令業界有法可依，如參考以往做法，以包裝形式出售書籍。

2020香港書展關注組」發言人彭志銘表示，業界擔心本港的出版及言論自由。（資料圖片）

崔日雄：地方獨立狀況是事實 圖書館應有相關書籍

民政事務局局長委任的公共圖書館諮詢委員會成員崔日雄，今日（6日）在商台節目表示，一個多星期前曾開會，惟當時未通過國安法，會上未有討論相關話題。他認為，公共圖書館應確保藏書不會引導人犯法或存在違法內容，但同時要確保容納到多角度、多元意見，「討論是要有理有據」。

圖書館沒藏書、不等於坊間不可賣

他舉例指，資本、社會主義優缺點的書籍應存在；不同地方的社會發展、地方獨立狀況亦是事實，應有相關書籍。他亦認為，是次事件非要列出「禁書」，而圖書館不外借的書籍，不等於坊間必然不可賣。