新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診　兩人昨日有上班

新冠肺炎爆發第三波，疫情再蔓延至公立診所。屯門眼科中心地下辦公室三名文職人員今日（18日）初步確診，中心所有眼科手術已暫停。新界西醫院聯網發言人表示，其中一名文員於7月16日求診後確診，其後該院安排其他同事接受檢測，再發現兩人確診，他們昨日（17日）有上班。

屯門眼科中心有3名文職人員初步確診，中心加強消毒清潔。（讀者提供）

據悉，毗鄰屯門新都商場的屯門眼科中心三名文職人員初步確診。醫管局高層正開會商議應對措施，中心所有眼科手術已暫停。

新界西醫院聯網發言人公布，屯門眼科中心一名女文員於7月16日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。她在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作，最後一日上班是7月15日。新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。

新界西醫院聯網已安排屯門眼科中心昨晚進行徹底清潔消毒。聯網正聯同衛生防護中心一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者。

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