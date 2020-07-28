JUC抗菌噴霧部分樣本含洋蔥伯克氏菌　1病人染腹膜炎　醫管局停用

衞生署衞生防護中心今日（28日）指，接獲醫管局通報，九龍東醫院聯網發現部分接受腹膜透析治療的病人曾感染洋蔥伯克氏菌，涉及5名腎病病人，其中1名病人感染腹膜炎，經入院接受治療後已出院，另外4人經治療後已康復。 根據醫管局的監測結果，同一批次用作皮膚消毒和導管出口位置護理名為JUC的噴霧敷料中，部分樣本被驗出洋蔥伯克氏菌。衞生署呼籲市民切勿使用該款產品進行傷口護理，因有關產品或受細菌污染；醫管局亦即時通知所有公立醫院暫停使用該產品。

噴霧敷料在皮膚或傷口表面產生物理膜

衞生防護中心指，九龍東醫院聯網的腎科人員調查發現，於今年3月底至6月中期間，在5名受腹膜透析治療病人的導管出口位置採集的樣本中發現洋蔥伯克氏菌。受影響人士涉及3男2女，年齡介乎23至67歲。同時，於醫管局監測結果發現，同一批次用作皮膚消毒和導管出口位置護理，名為JUC的噴霧敷料中，有部分樣本被驗出洋蔥伯克氏菌。



根據產品資料所示，JUC噴霧敷料是在皮膚或傷口表面產生物理膜。根據此原理，該產品會被界定為醫療儀器。產品由南京神奇科技開發有限公司製造、由JUC Biomaterial Co. Ltd供應。供應商自願從市面回收有關批次的產品，並已設立電話熱線（2559 5227）解答相關查詢。

5名腹膜透析病人導管口驗出洋蔥伯克氏菌

根據本地供應商的資料，受影響批次的產品曾供應予公立和私家醫院、私家診所及社區藥房。衞生署的流行病學調查仍在進行中。 衞生署發言人提醒市民，尤其是免疫力弱的人士，如腎病患者，應特別注重個人衞生，且進行傷口護理期間，應遵從醫護人員的指示。

而醫管局指，上周五（24日）接獲九龍東醫院聯網通知，基督教聯合醫院腎科發現有腹膜透析病人出現導管口感染的情況，聯網追查下發現，今年3月至6月中，先後有5名腹膜透析病人的導管口採集的臨床樣本，驗出洋蔥伯克氏菌，其中1名病人感染洋蔥伯克氏菌腹膜炎並入院接受治療，現已出院，另外4名病人經治療後亦已康復。

基督教聯合醫院腎科發現有腹膜透析病人出現導管口感染的情況，九龍東醫院聯網追查下發現，由今年3月至6月中，先後有5名腹膜透析病人的導管口採集的臨床樣本，驗出洋蔥伯克氏菌。（資料圖片）

聯網進行一系列化驗後，發現關抗菌噴霧，其中一個批號的6個檢驗樣本中，驗出帶有洋蔥伯克氏菌，已即時通知所有公立醫院暫時停用有關產品，且聯網亦即時在腎科病房及腎科中心停用有關產品。



醫管局發言人續指，其他公立醫院暫無發現有同類感染個案，醫護人員亦會建議病人出院後導管口及傷口的護理方法。並且，已通知其他公立醫院即時停用有關批號的抗菌噴霧、暫停使用其他批號的有關產品；亦已通知所有公立醫院內的醫療用品店停售有關產品。