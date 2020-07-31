屢有確診者曾住普通病房　消息：伊院將為所有入院病人做檢測

繼早前有病房錄得小型爆發群組個案後，據了解，伊利沙伯醫院昨晚（30日）再有普通內科病房增一名病人初步確診新型肺炎，病人於病房住了兩日。 醫管局內部流傳，管理層今早（31日）通過新規定，所有病人入住伊利沙伯醫院需接受病毒檢測，有結果後才可入院，《香港01》正向伊利沙伯醫院查詢。

伊利沙伯醫院將為所有入院病人做檢測。（資料圖片）

繼早前A6及C5內科病房之後，再有普通病房錄新型肺炎確診個案，其中A6病房共7人染疫，當中一人離世，A6病房爆疫後，傳染病專家建議應篩選較高風險群組，如長者、慈雲山居民等，入院前做病毒檢測。而C5病房則有病人因自身疾病入住一晚，之後確診，同病格8人需隔離。

入院前檢測由高風險群組 擴至全部入院病人

消息指，伊利沙伯醫院昨晚一間普通內科病房增一名病人初步確診新型肺炎，該病人於病房住了兩日，附近的病人需隔離14日。

醫管局內部流傳，管理層今早通過新規定，所有病人入住伊利沙伯醫院前需先接受病毒檢測，有結果後才收入院，措施生效後，急症室將協助內科部門為無病徵的患者及高風險群組抽樣本，包括慈雲山居民、飲食業員工及的士司機。

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