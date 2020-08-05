新冠肺炎｜確診印傭曾住宿舍　僱傭協會：近期住宿人數升憂增風險

新冠肺炎疫情持續，本地個案不斷攀升。今日有一宗印傭個案，患者離開舊僱主後超過2周發病，期間曾住過兩間宿舍，先後和32名傭工共住，有28名已經回到僱主住所。該患者雖然離開舊僱主超過2周，但衞生署仍為該名僱主做病毒檢測。 香港僱傭代理協會主席張結民表示，疫情以來政府外傭容許延長合約，令不少外傭滯留香港，有宿舍人數較以往翻倍，甚至需要拆床或睡地上，或會增加感染風險。 至於隔了2周仍為舊僱主做檢測，是否14天不夠安全，呼吸科專科醫生梁子超表示，為舊僱主做測試或是想尋找傳播源頭。有長者等高危人士的家庭聘請外傭時，可以在14天隔離後，再加多7日醫學觀察，會更穩妥。

8月2日為實施限聚令減至2人後的首個周日，中環依然有外傭聚集，但大部份都嚴守限聚令。（張浩維攝）

衞生防護中心今日公布一宗昨日確診的印傭個案，編號為#3664，患者離開舊僱主後，8月1日起不適，期間曾住過灣仔駱克道健樂護理中心 、銅鑼灣傭譽僱傭中心兩間宿舍，共有32名傭工共住，其中28名同住傭工均已返回僱主住所，正在追查名單，須安排有關僱主及傭工檢測，呼籲各位僱主留意。張竹君直言，憂慮有關宿舍成爆發源頭。

部分外傭宿舍人數翻倍 需要拆床睡或睡地上

港府6月底延長外傭合約的彈性安排，包括容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期至10月31日等。香港僱傭代理協會主席張結民表示，彈性安排令不少外傭滯留在香港，部分外傭宿舍人數可能增加超過一倍，需要拆床睡，或是睡在地上，或會增加風險。不過他表示，宿舍的情況每一區不同，有些情況則較好，且相信疫情以來都有做好防疫措施。

不少僱主近來為外傭延長合約

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒指，終止合約的傭工需要住在傭工宿舍，但近來不少僱主都為外傭延長合約留在家中，避免臨時換人增加風險。她表示不少僱主都十分擔心，但香港高度依賴外傭，外傭亦是值得關注的群體，「一個中，成幢大廈都危險」。

她說僱主們需要盡量留下傭工在家中少出門，而執法當局也應該審視情況，周末時有所行動，「見到還是有外傭周末出來，不戴口罩，防疫意識不強。」

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片/林若勤攝）

梁子超：可醫學觀察多7日

確診個案離開舊僱主超過2周，但衞生防護中心仍然幫僱主做病毒測試。是否代表14日隔離不足？呼吸系統專科醫生梁子超表示，找到舊僱主測試一方面是擔心她被傳染，另一方面是想尋找病毒源頭。他表示的確有個案潛伏期超過14日，若家中有高危人士，如長期病患或者長者，聘請外傭後，除了完成檢疫14日外，來到家中後可以再醫學觀察7日，較為穩妥。