網紅Ming仔告前經理人違約　對方缺席聆訊　Ming稱料勝訴亦難追款

網絡紅人、Youtuber梁嘉銘（Ming仔）指前經理人公司違約，入稟追討150萬元收入損失，前經理人公司今（7日）仍然未有派代表在庭上抗辯，案件在被告缺席下進行審訊，法官在審訊後表示會押後頒下裁決。Ming仔在庭外表示，展開訴訟只為討回公道，預料即使贏官司也難以追回涉案款項。

Ming仔梁嘉銘在庭外坦言，即使勝訴，預料也難討回金額。(李慧娜攝)

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指被告曾承諾支付月薪25萬

原告梁嘉銘，被告為藝員經理人公司Viral Digital Studio Limited。入稟狀指，被告在2016年8月和Ming仔簽定2年經理人合約，承諾每月會向Ming仔支付25萬元。不過，被告在合約期首3個月支付了共75 萬元薪金予Ming仔後，便沒有再支付任何薪金，更單方面解約，Ming仔遂向被告追討由2017年2月至2017年10月期間所損失的收入。Ming仔原本追討約430萬元，後來把金額下調至150萬。

被告派人旁聽但未有抗辯

被告公司今有派代表到庭旁聽，但卻未有派代表在聆訊中進行抗辯，案件終在被告缺席下開審。原告傳召Ming仔作供，他採納其證人供詞後，便完成作供，原告方沒有傳召其他證人，法官決定押後頒下裁決。

Ming仔料即使勝訴亦難追回金額

Ming仔在庭外表示，現時對官司的感受已非常平淡，因案件已「攤咗好長時間」，但他明言即使贏官司，也預料難以追回涉案的金額，展開訴訟只為了討個公道。

案件編號：HCA1165/2017