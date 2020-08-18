養蝶成風　讓留家小孩觀察由卵化蝶過程　保育組織憂擾亂本地生態

在新冠肺炎疫情影響下，市民的生活大多時間都需要留在家中。除了「煲劇」等休閒活動，不少家長都希望借此機會讓孩子學習大自然生態。近日，本港興起一股風潮，自行購買蝴蝶並觀察由卵化成蝶的成長過程。環保協進會鳳園蝴蝶保育區呼籲市民勿自行養蝶，拒絕錯誤的生態學習。

鳳園從家長手中接收到三條蝴蝶幼蟲和一個蛹。（林芷童攝）

環保協進會總幹事邱榮光及鳳園蝴蝶保育區顧問潘瑞輝指，數周前有鳳園職員在家長群組中接獲販賣蝴蝶蟲卵的信息，平均售價約100元，相關情況是多年來未曾出現過，而且違反自然生態的發展。同時，市民在捕捉或購買時，或會違反相關法例｡

邱博士指，市民在網上購買的蝴蝶幼蟲來源不明，可以來自外國，當中會導致兩大問題。引入非本地品種，由於在生態系統中缺乏天敵，外來品種會與本地蝴蝶爭奪資源，亦同時會污染本地物種的基因；另外，外來蝴蝶本身可能攜帶病毒，影響本地生態。

邱榮光及潘瑞輝呼籲市民拒絕購買或自行養育蝴蝶幼蟲，以保育生態｡（林芷童攝）

潘瑞輝亦指，市民未必了解蝴蝶的品種和所需食物，很容易導致蝴蝶死亡。此外，他提及有一部分蝴蝶的寄生植物是有毒的，如藍點紫斑蝶幼蟲，若市民不小心觸碰到，可能導致身體敏感，甚至會中毒。亦曾有市民購買日常蔬菜，如白菜飼養蝴蝶，當中的菜葉上的殺蟲水會令蝴蝶死亡。而市民的不了解不只會威脅到自身健康，更會擾亂香港自然物種的記錄。

邱博士補充生態學習應該是「從不知到認識，從認識到珍惜，從珍惜到熱心保育」，不應控制野生動物的生命，他鼓勵家長可和子女參與保育活動，或上網於他們的社交平台觀看生態影響，亦可達到學習效果。