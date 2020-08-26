蓮塘香園圍口岸通車　關於香港陸路口岸　你不知道的五個有趣數字

蓮塘／香園圍口岸今日（26日）分階段啟用，因應本港新冠肺炎第三波疫情持續，故今日下午4時起會率先讓貨車通行，但私家車或其他類型車輛仍未能駛經。此口岸是香港第七個陸路口岸，儘管暫時私家車未能通行，但政府未來是希望在此率先試行「無感通關」措施，讓擁中港牌的車輛無須下車就完成通關手續。事實上，香港的陸路口岸有不少值得關注的事情，以下有關關口的5個數字，說出了有關香港陸路關口的故事。

1. 71年

羅湖是香港歷史最悠久的陸路關口。羅湖管制站於1949年10月14日啓用，為香港第一個陸路管制站。到今年10月，羅湖關口就已通關了71年。

當年中華人民共和國成立，中英邊境不再自由出入，於是九廣鐵路局把羅湖站改成管制站，讓乘客過境進入中國大陸。現在，羅湖管制站依然是香港數一數二最繁忙的陸路邊境管制站，2019年日均過境旅客人次達到21萬人次。

香港第一個陸路管制站——羅湖口岸。（鄧倩螢攝）

2. 3,100萬支私煙

今年2月17日，海關搜獲共約3,100萬支懷疑私煙及約2,500公升懷疑未完稅烈酒，總值約8,800萬元，為20年來最大宗私煙案。其中，有800萬支懷疑私煙是在文錦渡口岸一貨櫃場内發現。

文錦渡一貨櫃場內發現800萬支未完稅香煙。（孔繁栩攝）

3. 65%

2019年，香港分別有1.5億人次抵港及離港，其中65%旅客是使用香港的七個港深邊界的陸路口岸過境。羅湖和落馬洲支線管制站的全年過境旅客人次更分別比香港國際機場多出3,000萬和110萬。

六成五旅客使用七個港深邊界的陸路口岸過境。（張浩維攝）

4. 729條

香港各管制站共設有729條自助出入境檢查系統，統稱為e-道，讓持有智能身份證的人士或合資格的旅客以自助的方式辦理出入境手續。根據2019年的旅客人數計算，每條e-道一年平均能接待40多萬名旅客，每小時平均能接待47人次。

e-道能提升出入境檢查效率和增加整體旅客流量。（盧翊銘攝）

5. 27,786名學童

在2018/19學年，一共有27,786名幼兒班到中六的跨境學童使用各港深邊界陸路口岸來回香港和深圳。跨境學童平日在香港學校讀書，在深圳居住和生活。其中，最多跨境學童使用落馬洲支線管制站出入境，有9,193人，佔所有跨境學童的三成多；最少跨境學童使用沙頭角管制站出入境，只有1,161人，只佔所有跨境學童的4%。

跨境學童的人數將近三萬人，佔口岸經常往來的跨界旅客數量大約百分之四。（張浩維攝）

香港的七個陸路口岸：