新冠肺炎｜旺角好景水盡鵝飛　撲Switch熱潮過　遊戲店主：蝕入肉

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府宣布放寬限聚令，容許全港食肆的堂食時間，由明日（27日）起改為「朝5晚9」。旺角除了朗豪坊等大型商場外，亦有大量中小型商場，有遊戲機店主陳女士表示，自禁令實施後，晚上7時後商場已水盡鵝飛，亦無內地旅客「掃蟹貨」。附近的荷里活商場內的西裝店店員今日則實現「零的突破」，成功獲得一宗數百元的生意。

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商場晚上無人 遊戲店提早3小時關門

本港疫情持續，旺角作為香港鬧市依然人來人往，然而區內中小型商場的店主，卻認為目前市況旺丁不旺財。位於旺角好景商場的遊戲機店主陳女士表示，以往晚上10時仍有顧客於晚飯後逛商場，然而禁令實施後，晚上7時後商場已水盡鵝飛，「靜到死！」而禁令實施的7月更是疫情爆發以來，生意最差的月份，關店時間由原來的10時改為7時，現時只能勉強維持收支平衡。

對於政府決定在明晚開始放寬禁堂食令，陳女士估計旺角晚間的人流將會增多，因打工仔可能在下班後到旺角吃飯，可延長營業時間，「希望一晚可以賣多10幾隻game，再多加一部機啦，希望啦。」

▼8.28重新開放場所▼

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陳續指，第三波疫情比上波更為嚴重，在早前Switch的熱潮過後，買遊戲的市民大減，更有大批遊戲積存未能售出，需減價促銷，其中一張評價低的遊戲，更從原價468元減至268元，每售出一張即蝕100多元。「賣game係有風險㗎，一隻得三隻唔得，真係蝕到入肉！本身隻game個個睇好，估唔到會蝕，所以有時真係先買先享受，遲買平幾舊。」

她亦透露，以往內地旅客或代購商專程來港買遊戲，每次均購入大批遊戲。雖然他們普遍熱愛講價，但同時亦會購買「蟹貨」，因此對遊戲店有利無弊。然而本港實施封關後，再無內地旅客「掃蟹貨」。「而家貨量比較多，一隻game最多賺10幾20蚊就好走喇。」

西裝店生意跌九成 今日實現「零的突破」

在旺角的另一邊，專售西裝的荷里活商場情況更為惡劣，二樓更多數間商店已結業，甚至有西裝店半價促銷服裝。記者於現場所見，整整半小時僅得1人進入商場。

店員袁小姐指，以往晚上7至9時仍然有市民，在附近餐廳吃飯後到商場閒逛。她期望禁令放寬後，人流可恢復正常，「起碼有人行，我都有機會做到生意呀。老闆搵唔到食，我哋都搵唔到食㗎。」

袁哀號指，學校停課和經濟不景氣，以致失去了謝師宴、大學上莊、畢業見工、結婚擺酒、酒樓職員、保安等，需購買西裝的恆常顧客，生意額大跌九成。而旁邊的店舖老闆亦插嘴指，「你睇到咁耐有幾多人啦，上嚟收數嘅人就有，收錢就有，畀錢就冇！」袁續指，今日有一宗數百元售賣恤衫和馬甲的生意，「成功破蛋」，更透露平均一星期有兩日沒有生意。「好彩啫，有時成日單到開唔到呀！」