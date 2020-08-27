晚市堂食恢復｜食環建議設執枱專員　避免陌生人搭枱

本港新冠肺炎疫情趨於緩和，全港食肆明日（28日）起可以有限度恢復晚市，延長營業至晚上9時。食物環境衞生署今日（27日）向食肆發出堂食新指引，規定任何人在非進食時須佩戴口罩；食肆要量度食客體溫；桌與桌之間有1.5米距離或有隔板；須提供消毒潔手液；入座率不能超過50%；維持二人一桌等安排。 食環署又建議食肆採取不同防疫措施，包括實行職責分工，分別負責送餐或執枱；定期消毒；避免陌生人搭枱；及加強通風等。

食物及衞生局局長今日根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）藉在憲報刊登的公告發出最新指示，由明日起至9月3日止，可容許餐飲業在每日上午5時至下午8時59分提供堂食，但須符合相關規定，內容如下：

‧任何人在進食時間以外須一直佩戴口罩 ‧在進入處所前須量度體溫 ‧桌子與桌子之間有1.5米的距離或有作有效分隔的隔板 ‧須為該處所的人提供消毒潔手液 ‧餐飲處所内的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50% ‧餐飲處所内不得有多於二人同坐一桌

為協助食物業處所持牌人和經營者實行上述規定，食環署建議可採取以下措施：

（一）有效分隔

隔板應以丙烯酸塑料或同等物料製造，厚度至少三毫米，高度至少高於顧客坐下時的頭頂水平；

可為座枱式或座地式隔板，覆蓋範圍宜三面圍封，只有顧客就座位置那方留空；

（二）實行職責分工和餐車／餐盤／餐具的處理

應責成衞生督導員／衞生經理在處所查看各人有否遵從佩戴口罩和保持手部衞生的規定；

分別由不同員工負責擺設餐桌和端送食物／飲品，以及收拾使用過的餐桌／餐具。若有關處所未能執行，有關員工應在完成每輪工作後洗手、使用消毒潔手液清潔雙手或更換手套，而亦應在每張餐桌上放置消毒潔手液供顧客使用；

分別以不同的餐車／餐盤進行端送食物／飲品，以及收集使用過的餐具。為方便員工辨識以及讓食客知悉，應考慮以不同顏色的工具或貼上標貼以識別不同用途。如使用餐盤墊紙，亦應在每次使用後更換；

所有餐具必須適當貯存和蓋掩，餐具不應長期放置在餐桌上，而應在每批客人入座後才提供；

（三）清潔和消毒

應定期清潔和消毒處所內經常觸摸的地方（例如門柄、桌面和座位等），尤其是桌面範圍（包括隔板）須在每批客人離開後清潔和消毒才讓下一批客人入座；

應定期清潔和消毒餐車／餐盤／餐具。所有餐盤（尤其應注意餐盤的邊緣）及餐具須每次在客人使用後妥善清潔和消毒；

（四）避免「搭枱」

不容許與陌生人「搭枱」。若有關處所未能執行，則應提供有效的分隔；

分開為每位顧客端送食物。若有關處所未能執行，則應提供公用餐具（如公筷／公羹）供顧客使用；及

（五）通風

加強清潔、檢查及維修處所內的所有通風系統，包括出風口、隔塵網、鮮風入口處及通風管道等。

▼8.28重新開放場所▼

食環署：對罔顧防控人士嚴厲執法

食環署發言人表示：「政府會因應疫情發展及實際的相關情況檢討社交距離措施及指引。食環署亦一直就有助食肆減少傳播和感染風險的可行措施與公共衞生專家及飲食業界進行商討。本署呼籲食物業經營者及從業員，作為社會同心抗疫的重要部分，同心協力及持之以恆地實踐上述措施及指引。對於罔顧有關預防及控制疾病及環境衞生法例和食物安全的人士，食環署會採取嚴厲的執法行動。」