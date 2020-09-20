疫情迎中秋　七旬生果檔主苦捱：賣一半爛一半　每日只賺300元

秋天本是豐收的季節，往年街市生果琳瑯滿目，客如雲來，臨近中秋，更會有不少市民會前往街市選購心儀的水果。然而受到疫情影響，檔販或要迎接不一樣的中秋節，街市門庭冷落，客流量驟減，不少檔主更是苦不堪言，直言不敢盼望中秋節會有任何起色。 年逾70的謝伯伯在花園街街市賣生果已經超過20年，因為完全不懂電腦操作，他未能申請到政府的抗疫基金，目前和妻子仍在小小的檔口苦捱。他說，客流暴跌令每日盈利只有300元左右，根本入不敷出；而生果本就不能久存，賣不出去只能丟棄，現時是「有汗出無糧出，生果賣一半爛一半」。

生意不好，謝伯伯每日要丟棄成箱水果。（羅君豪攝）

廿年來出售不少來自澳洲、日本的中高檔生果



謝伯伯於花園街街市二樓經營生果檔已經超過20年，售賣不少來自澳洲、日本的中高檔生果。謝伯伯說，今年打從農曆新年開始，生意就一個月比一個月差，到7月份第三波疫情爆發，顧客已經減少八成以上。

謝伯伯說，過往中秋節提早一個月就開始計劃入貨，提子、西瓜、蜜瓜都是熱門之選。臨近中秋時，有些熟客甚至提早幾個星期就預訂一些高檔的水果，而檔口會有大量市民挑選，令檔口門口水洩不通。但好景不在，還有十多日便到中秋節，謝伯伯舉例：「而家入貨10個西瓜，只可以賣到2、3個出去。」

政府呼籲不光顧街市 街市生意直插水

最讓謝伯伯心痛的是，第三波疫情之後，街市出現多宗個案，政府官員曾公開呼籲市民不要光顧街市，應轉戰超市。謝伯伯說，本身客流量已經很低的花園街街市更如同過凍水，一天都做不到幾單生意，「成個街市都無人，一個鐘行唔到20個人！」

疫情影響進貨減少，令到入貨的價格升高，而生果講究新鮮又無法存放太久。謝伯伯說，疫情之下顧客對品質要求更高，稍稍放了兩日的水果，低價甚至白送都沒有人要，隔日便要只扔去垃圾箱，「生果賣一半爛一半，有汗出無糧出。每日要揼成百銀！好心痛！」

年逾70歲，對於電腦、手機都不慎熟練，謝伯伯錯過了上一期的防疫抗疫基金。（羅君豪攝）

愁生意難入眠 由每日嘆茶變成「咩都慳住使」

除去成本，兩公婆一天只能賺300多元，再支付水電費便所剩無幾，這令他們十分苦惱，生意好時，謝伯伯每日入完貨，還會去酒樓嘆下早茶，現時只覺得什麼事都要「慳住使」，他說「好似每日賺返啲租畀政府！有時返去睇新聞都覺得好唔開心，夜晚也會擔心生意，會成晚瞓唔著。」

疫情持續超過半年，政府早前也派發了防疫抗疫基金，合資格的街市檔主可申請補貼，理論上像謝伯伯這樣的生果檔檔主可以領取一筆過的8萬元，惟必須透過網絡申請。年逾70的謝伯伯自言不熟悉電腦，甚至用智能手機都有困難，研究了半天便放棄了申請。

他說對於老人家來說，真的不懂電腦和網絡，申請遇到了極大困難，這樣的案例在街市內不少檔主未被防疫基金涵蓋。謝伯伯說，「我哋小市民，遇到呢啲事基本無聲出」，不過後來小販們發起集體簽名，透過區議員向上反映，希望得到政府回應，不過至截稿前都沒有下文。

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