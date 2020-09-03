全民檢測 |缺HTTPS官網保安僅D級　資科辦：坊間工具易得假陽結果

新型肺炎疫情影響本港大半年後，政府推出普及社區檢測計劃（俗稱「全民檢測」），於9月1-7日提供自願性病毒檢測，市民需預先在網站預約。登記需填寫姓名、身份証號碼、電話等個人私隱資料，故網站安全非常重要，惟《香港01》利用網站安全掃描工具Mozilla Observatory掃描網站，結果只有D級。 而早前發放1萬元（香港郵政網站電子表格）、派發銅芯口罩的掃描結果分別是B級及C-級。換言之，今次社區檢測計劃網站得分最低。不過，掃描結果只表示網站未有完全採取Mozilla建議的安全措施，僅供參考，不代表網站已經出現安全事故。另有工具顯示網站可安全瀏覽。 政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆指，在網站投入服務前，已委託獨立第三方顧問公司進行保安風險及私隱評估，並進行滲透測試以找出和修補安全漏洞，而Mozilla Observatory所提出的潛在風險，網站一直有相應的保安措施作保護，包括禁止跨網站指令碼及採取自動轉換安全傳輸技術等，並且已設定有關參數，而免費工具通常未能完全偵測得較深層的保安措施；所有保安及第三方評估工作於網站投入服務前完成，至今沒有接獲任何保安問題的報告。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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登記需填寫姓名、身份證號碼、電話

普及社區檢測計劃預約系統在8月29日起開放預約，至9月1日下午有超過60萬人預約。登記人士需填寫姓名、身份證號碼或出世紙號碼、手提電話號碼等。由於類似的預約網站對整體市民開放，並需要收集敏感個人資料，因此網站的保安及流量管理非常重要。

▼預約全民檢測頁面▼

掃描級果：D級、三項指標不合格

《香港01》於8月31日利用網站安全掃描工具Mozilla Observatory掃描普及社區檢測計劃網站的預約頁面，結果只有D級，得分僅35（滿分100），在11個不同種類的測試中，有三個不合格，包括未有妥善寫入「内容安全策略（Content-Security-Policy）」，或致網站更容易受「跨站指令碼攻擊」，即網站被惡意加入一些程式碼，不法份子或可利用作此漏洞盜取資料、散播電腦病毒等。

此外，工具指網站未使用「HTTP強制安全傳輸技術」，即沒有強制用家的瀏覽器使用HTTPS。HTTPS亦稱「超文字安全傳輸通訊協定」，是一項可確保訊息在用家的電腦和網站之間，以加密方式傳訊技術。如果用家的瀏覽器未有使用HTTPS，有可能出現資料被盜取或修改、網站被騎劫等情況。工具同時顯示沒檢測到網站的「X-Frame-Options 回應標頭（X-Frame-Options）」，表示網站容易被「點擊脅持」，即網站容易被嵌入在惡意網站中，甚至被用於「點擊脅持」，如欺騙使用者點擊「檢視」按鍵，但實際上是「付款」按鍵。

網站三項不合格指標： 1. 未妥善寫入「内容安全策略（CSP）」：不法份子或可利用作此漏洞盜取資料、散播電腦病毒等。 2. 未強制用家的瀏覽器使用HTTPS：有可能出現資料被盜取或修改、網站被騎劫等情況。 3. 未妥善寫入「X-Frame-Options 回應標頭（X-Frame-Options）」：網站容易被嵌入在惡意網站，或可能被用以欺騙使用者點擊有問題按鍵。

資科辦：網站推出前已委託獨立第三方評估測試

政府資訊科技總監辦公室回覆指，「普及社區檢測計劃」預約登記網站在政府私有雲平台上運作，所有經系統收集的資料均儲存於政府私有雲，獲多重電腦保安措施保障，包括防火牆、入侵偵測及防禦系統等等。

資科辦並指，在網站投入服務前，已委託獨立第三方顧問公司（安永諮詢服務有限公司）進行保安風險及私隱評估，並進行滲透測試以找出和修補安全漏洞，而Mozilla Observatory所提出的潛在風險（第一、二項），網站一直有相應的保安措施作保護，包括禁止跨網站指令碼及採取自動轉換安全傳輸技術等，至於有關「X-Frame-Options」的潛在風險（第三項），另一檢視結果確認系統已設定有關參數。資科辦表示，所有保安及第三方評估工作於網站投入服務（即8月29日）前完成，網站推出後亦一直監察系統運作，至今沒有接獲任何保安問題的報告。

郵政「派1萬元」電子表格B級、銅芯口罩C-級

疫情以來，政府已至少三次利用網站收集市民登記，除了是次普及社區檢測，還包括發放1萬元的香港郵政網站電子表格，以及派發銅芯口罩查詢進度頁面。以同一工具逐一測試，結果顯示發放1萬元郵政電子表格是B級（8月31日掃描）、派發銅芯口罩是C-級（9月1日掃描）。

Mozilla Observatory面向開發人員 另一測試顯示網站可安全瀏覽

值得注意的是，這並不代表網站現已出現安全事件，只是網站未有完全採取Mozilla Observatory所建議的網站安全措施，主要是為了提醒開發人員需在網站加上一系列安全相關程式碼，僅供參考。Mozilla為開源科技社區，推出不少開源代碼項目，包括不少網民使用的FireFox瀏覽器。

記者另外使用專為網絡使用者標示不安全網站、由防毒軟件公司諾頓開發的Safe Web工具，掃描上述三個網站，結果顯示三者均可安全瀏覽。

方保僑：建議同時使用多個工具

資科辦認為，坊間掃描工具或因所採用的技術不同，掃描同一系統時的結果或有所差別，甚至出現假陽性（false positive）的情況；而免費工具一般根據基本的系統設定、參數及措施去推算潛在的保安漏洞供參考，但對於較深層的保安措施，通常未能全部偵測得到。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，此類網站保安掃描工具一般供開發人員作尋找洞漏之用，但因為不同工具所使用的版本不同，或出現不同結果，例如一些工具如太敏感，或會出現False Alarm（虛報）情況，而如果工具未及更新，亦會出現偵測不出來的情況，因此建議同時使用多個工具，參考多方資料，再由開發人員作進一步檢查。

近年全民活動網站事故：旅發局除夕大抽獎

而近期涉及大型活全民活動的網站問題事件，是2019年除夕倒數大抽獎網站的「大塞車」，導致不少市民難以登記，而活動定在除夕夜抽獎，亦要延至新一年、即2020年元旦才公開抽獎。當時網站及活動連環出現問題，包括臨近開放登記時前，突宣布取消手提電話接收驗證碼，改以電郵接收；驗證郵件被部份電郵供應商當成「垃圾郵件」；其後活動網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，不能正常運作。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

事實上，香港曾發生政府網站被連環攻擊事件。2014年10月，國際黑客組織「匿名者」宣布向香港的網站發動名為「香港行動（OpHongKong）」攻擊，並指目標包括警務處、律政司、海關等。當時共計有70多個政府網站受攻擊，主要受到「分散式阻斷攻擊（DDos）」，致使網站運作緩慢，不能正常訪問。