全民檢測｜屯門近二千市民檢測超預期　醫護須密密手　初期有蝦碌

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，有檢測中心的醫護組長指出，即場登記（walk-in）的市民增多，醫護人員需要「馬不停蹄」地為市民採樣，整體檢測逾千人，「第一、二日大概每日1,000人做檢測，第三日有1,900人！」 該組長又透露，中心啟用初期，物資的配置及協調曾出了岔子致物資不足，有職員一度要求醫護用一支拭子棒為市民取鼻腔及咽喉樣本；另因場地無法提供符合尺碼的手套，醫護只可戴不合大小的手套工作，較易出錯；甚至場地連紙巾都不足，需「左撲右撲」，「有工作人員自己出去買廁紙！」

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第三日採樣市民較首日倍增

政府推行全民檢測計劃，雖然多番呼籲市民應先於網上系統預約，但亦接受即場登記（walk-in），近日walk-in的市民增多，不少檢測中心外出現「蛇餅」，市民排長龍等待做檢測，令人擔心人多聚集易惹傳染風險。

香港護理專科學院副院長陳子中於屯門大興體育館任職醫護組長。他表示，計劃首天有1,000人接受採樣，翌日就有約1,100人，而第三天參與的市民數量急增，「淨係半日都有1,300人，全日有1,920人！」他指醫護都希望盡量為市民做檢測，「做得一個得一個」，因此接受walk-in，醫護惟有「密密手」工作。

陳子中認為，物資及配套未臻成熟，因為政府首次推出有關計劃，缺乏經驗。 (余俊亮攝)

初時拭子棒不足 工作人員指示一枝同撩鼻腔及咽喉

陳子中又稱，中心啟用初期，物資的配置及協調曾出現問題，中心內負責行政工作的工作人員曾指拭子棒數量不足，要求醫護用一枝拭子棒為市民取鼻腔及咽喉樣本，「我唔肯，因為知道係錯嘛！」他指，醫護需把樣本瓶放入兩個膠袋中，惟有工作人員指醫護「用多咗」膠袋，「我話如果搵唔到袋，會停咗個服務。」

醫護需把樣本瓶放入兩個膠袋中。 （余俊亮攝）

手套過大 戴上後難以擰樣本瓶蓋

陳子中表示，工作人員提供予醫護的手套不少屬大碼及加大碼，惟大部份醫護只適合使用細碼手套，工作人員「左撲右撲」，才找到更多的細碼手套，但亦不敷應用，只好使用中碼，「但唔係咁理想，如果手套唔啱尺碼，擰唔到樣本瓶樽蓋，今日（編按：訪問當天是9月3日）就有4個樽蓋跌咗落地，我哋要拎其他樽的樽蓋用，嗰啲樽就void咗編號（變成無效）。」

該場地初時連紙巾數量都不足，有工作人員需要自行外出購買紙巾。

他認為，物資及配套未臻成熟，因為政府首次推出有關計劃，缺乏經驗，「始終政府第一次做，要慢慢摸索拎幾多數量。」現時部分問題得到解決，但手套不足等問題仍然存在。另外，他指有工作人員稱，派出的樣本瓶與收回的數量不一致，職員正了解原因。