全民檢測｜確診率與屠場群組差130倍　專家籲擴大門診派樽安排

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸趨緩和，惟仍有源頭不明個案，港府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」，首8日半累計有115萬個樣本完成化驗，找出19宗陽性個案，即每6萬樣本才發現一個確診個案，比率僅約0.002%。 翻查未有全民檢測之前的其他檢測，確診比率最高的是屠房員工，約0.26%；醫院管理局於普通科派發樣本瓶的確診比率亦達0.23%，均遠高於全民檢測的陽性率。其他群組的陽性率僅介乎0.002%至0.062%，更有至少9個類別群組錄「零確診」。 呼吸系統科專科醫生梁子超指出，檢測的時間性相當重要，有病徵、有接觸史的人盡快做檢測，才可找出仍在傳播期的人，本港在疫情有所回落時推全民檢測，有新個案已並非傳播期，結果亦是預期之內。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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港府自7月起為高風險群組進行病毒檢測，涵蓋多個行業包括院舍、食肆、街市人員，亦因應某些行業有人確診，當局擴大檢測計劃至相應工作場所。

眾多特定群組當中，以上水屠房的檢測陽性率最高，自有職員染疫後，當局為屠房工作者收集約1,900個樣本當中，找出多5宗確診個案，陽性比率約0.263%。其餘相對較高確診比率的群組分別為外傭宿舍（0.062%）、公共交通工具司機（0.060%）以及慈雲山公共屋邨居民（0.058%）。

前線郵政、環保署及酒店人員 9千人均無人確診

至少9類群組錄得「零確診」，包括民政事務總署為觀塘、屯門、油尖旺等區住宅樓宇的檢測；孕婦、提供寄宿服務的特殊學校、漁民及其漁工、待履新的外傭等，均未發現確診患者。當局因應有接觸面較廣的人員確診而擴大的群組，包括郵政、環保署及酒店前線員工，共約9千人均無人確診。

葵青貨櫃碼頭在爆疫之後，有約7,100個碼頭人員向當局交回深喉唾液樣本瓶，惟衞生署未透露當中幾多人經派樣本瓶找出，僅稱整個碼頭群組共77宗確診個案。而運輸及房屋局自9月起推出為指定碼頭前線人員推定期檢測，每周測一次，首兩日近600人檢測結果均呈陰性。

至於超市、小販、升降機及自動梯行業從業員等群組檢測數據，負責的政府部門至今未回覆查詢。

普通科門診派樽確診比率達0.23% 遠高於全民檢測的0.002%

特定群組以外，醫院管理局自7月27日起每日於22間普通科門診派發深喉唾液樣本瓶，鼓勵住在高危地區或擔憂染病市民留樣本化驗，截至8月中共收回約24,000個樣本，合共找出56宗確診個案，陽性率約0.233%。

對比全民檢測的數據，計劃推出首8日半，截至昨日（9日）中午，115萬個已化驗的樣本當中，共找出19名新確診個案患者，陽性比率約為0.002%，比率遠低於門診派樽的數據，亦普遍較其他特定群組檢測的陽性比率為低。

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梁子超：做檢測的時間影響確診率 現找出新患者不屬傳播期

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，確診比率與接受病毒檢測的時間性有關，若有病徵、在爆發地方工作、有接觸史的人盡快檢測，才有望於病毒傳播期確診，以屠房員工為例，當時屠房已出現小型爆發，確診比率相應較高。而無接觸史的人，如政府部門前線人員，確診比率亦固然可低至零。

他提到，全民檢測推出時疫情較之前回落，現時每6萬人當中找出一宗確診是預期之內，有新確診患者的CT值亦高於30，即已過傳播期，意味追蹤的工作已有所延遲。

改採樣方式或令參與人數打折扣 做法本末倒置

全民檢測推出前，政府棄用部份高危群組的深喉唾液樣本瓶，改為由專人採咽喉及鼻腔拭子樣本。梁子超指，雖然做法可減省化驗室混合樣本的前期工作，但專人採樣需解決場地管制及採樣員等問題，即使盡做、預料最多亦只能為約200萬人採樣，做法或令參與人數及積極度打折扣，做法似本末倒置。

梁又認為，全民檢測對於截斷傳播鏈只屬輔助性質，但並非無用，當局已化驗逾百萬人的樣本，統計數字上有一定意義，而擔憂自己染病的市民可做檢測，亦是政府推行大規模檢測的一次學習機會。

醫管局正研究擴大普通科門診派樽的安排，梁認同做法，因有輕微病徵的市民平日只會吃成藥，未必願意求診，若政府鼓勵市民做病毒檢測，應同時擴大檢測服務量、增加派樽的數量及時段，以方便市民為大原則。

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