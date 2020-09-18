DSE畢業生任啤酒廠學徒　研熱情果手工啤　冀港人為本土製作自豪

近年愈來愈多本土手工啤酒品牌冒起，主打香港製造。今年18歲的阿朗考完文憑試（DSE）後，有機會到啤酒廠任實習學徙，短短兩個月體驗了釀酒這門學問，放工時更看書、看影片自修，終調製出自創的熱情果味手工啤酒。談起香港工業，他最希望「可以帶起本地人共鳴……只要係本土製作，香港人都會自豪。」在旁指導阿朗的啤酒廠老闆David亦期望，港人有日不需依賴進口，「當然鼓勵香港製造，無論係酒廠、食物、蛋糕，香港人應該繼續搵呢條路。」

今年18歲的阿朗是應屆文憑試畢業生，暑假到手工啤酒廠任實習生。（盧翊銘攝）

學釀酒探索本土微型行業 朝十晚十一半收工

今年18歲的吳珈朗（阿朗）雖然是應屆文憑試考生，講起釀酒過程頭頭是道，絕不馬虎，全因剛過去的暑假，都在本地手工啤酒廠「吹啤啤」中任「實習學徒」。報名參加實習計劃時全憑一鼓熱情，「見到呢個計劃可以幫助本土微型行業」，當第一日上班時，始發現由零學起，「咩都唔知，咩都要問」，試過早上十時開工，卻要忙到晚上十一時半才收工，「我唔會話呢份工辛苦，係我鍾意嘅嘢，形容佢係攰，但唔會係辛苦」。因為有興趣，阿朗開始看書、看網上短片補足知識，「唔同啤酒花有唔同味道，每一步（釀酒）都有意義。」

升讀護理系 冀繼續啤酒廠兼職

不過，新手工作亦曾遇到意外，有次沒留意玻璃樽已爆開，不小心插到手心，止不著血，需立刻到急症室，「有啲意外原來真係避免唔到，但真係小心駛得萬年船」。除了學會釀酒學問，作為職埸新鮮人，他亦學會待人接物、與同事相處的技巧，可謂「學滿師」？在最後一星期，阿朗更有機會調製自己構思出來的啤酒，「用咗一晚去諗」，研製出熱情果味手工啤。



由一知半解，到愛上釀酒過程，他更明白箇中心機，「希望可以帶起本地人共鳴......只要係本土製作，香港人都會自豪。」新學年開始，他將於大學修讀護理系，期望未來亦可繼續在啤酒廠任兼職。

招募實習生的「吹啤啤」酒廠老闆David（左）首次聘請暑期工，「初初一定唔識，預咗一張白紙。」（盧翊鉻攝）

本地啤酒品牌2016年創立 月產6、7千啤酒

招募實習生的「吹啤啤」酒廠老闆David首次聘請暑期工，「初初一定唔識，預咗一張白紙，有釀酒經驗的人較少」。雖然只是短期工，但他不止吩咐手板眼見的工作，更讓實習生離開前，有機會調製、研發口味，「希望有一枝嘢係完全屬於佢自己」，期待未來可將阿朗的產品推出市場。



David自2016年創立「吹啤啤」，規模屬車房型酒廠，每月約生產6000至7000枝啤酒，「吹啤啤係廣東話品牌，好難翻譯畀外國人聽，同手工啤一樣，如果唔係親自試過好難理解」。現時香港約有二十多間本地酒廠，談起香港工業的前境，David期望港人盡量靠自給自足，而不需依賴進口，「當然鼓勵香港製造，無論係酒廠、食物、蛋糕，香港人應該繼續搵呢條路。」

二人期望推廣「香港製造」的理念，不用完全依靠進口貨。（盧翊鉻攝）

「本土青年重投香港實業先導計劃」由FightingTak Studio籌辦，期望吸引年輕人入行，振興香港工農業，構建永續產業鏈，首期計劃經已結束，主辦方正為第二期計劃進行眾籌，所得的金額將會用於實習生的實習津貼。