專訪｜港大高本恩分析政府錯過兩控疫良機　料第四波必然來臨

本地新型冠狀病毒肺炎第三波疫情仍持續，回顧兩個多月來的發展，香港大學公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩（Benjamin Cowling）認為，疫情爆發的主因或與防疫措施未能及時生效有關，當局實施在家工作後，約7至10日後即見個案數目轉趨下跌，而防疫措施一旦延遲4至5日推出，個案宗數已足以倍增。他預計第四波疫情必會來臨，只是遲或早的問題，港府需汲取經驗做好準備。 疫情近日略有緩和，高本恩原本估算，以目前趨勢有望於本月底「歸零」，惟政府周五（18日）起進一步放寬措施，他擔憂或再生變數，因即將重開的酒吧及卡拉OK曾出現群組，有一定風險，本港或需些少運氣才得以平安過渡。

It didn’t used to be… but it’s a new world.（過往並非這樣...過往並非這樣，但這是新的世界。） 香港大學公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩，感慨疫潮下世界大變

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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錯失良機一：瀝源邨爆疫情

本港歷經內地輸入及海外輸入新型肺炎個案之後，疫情於5月回復平穩，惟5月底，沙田瀝源邨祿泉樓陸續有不同樓層住戶確診，當局決定為整幢大廈住戶做病毒檢測，最終11名住客確診。

港大公共衞生學院流行病學和生物統計學分部主任高本恩接受《香港01》專訪時，認為該次爆發已響起警號，既然大廈內經檢測找出零星個案，代表社區或有其他未被發現的個案，或屬新一波疫情的徵兆。

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錯失良機二：爆發5日後始推防疫措施

7月5日，兩宗本地感染個案的出現，引起大家關注；至7月7日，食物及衞生局局長陳肇始見傳媒，僅稱將檢視疫情，情況調整防疫措施。陳肇始兩日後方公布新措施，包括限食肆食客人數、室內場所的人數及飲食限制等措施，7月11日起生效，由本地個案出現至收緊防疫措施，足足相隔5日。

高本恩認為，第三波爆發後，政府推出防疫措施反應過慢。（歐嘉樂攝）

確診個案5日內已可倍增

高本恩指，政府的反應略有延誤，或是疫情爆發得較之前嚴重的原因。他解釋7月的數據顯示，政府實行新防疫措施、特別是宣布公務員在家工作安排後，約7至10日後，個案宗數均轉趨下跌。他相信即使在疫情平穩時，社會的零星隱形傳播鏈，亦是靠防疫措施將傳播遏止。

他續指，若社會缺乏防疫措施，只需4至5日後，確診個案宗數已可倍增。而即使大部份港人均有戴口罩，但過往經驗已證明單靠戴口罩不足以控疫，需配合及時的防疫措施。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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料重開酒吧K房 難望本月底「歸零」​

本月15日迎來第三波以來首次零本地感染，高本恩料隱形個案不多，原本預計9月底前確診可「歸零」，但政府明起推新一輪放寬，酒吧、卡拉OK等場所可重開，或拖長第三波疫情，難以估計幾時完結。

他坦言對酒吧及卡拉OK重開感擔憂，因過往曾出現這些場所的群組，重開有一定風險，或再出現酒吧群組「一傳一百」的情況，香港或需一點點運氣才可避免疫情反彈。但他認同本港經濟受創，故任何措施應在最短時間內達致最大的防疫效果，務求將對經濟的打擊降至最低。

是次放寬不包括限聚令，高本恩認為限聚原意是之前有群組聚餐後確診，但他指酒吧、泳池等既已重開，或是合適時機放寬聚集人數上限。

第四波重臨 港府須更迅速反應

各地專家均預計新冠疫情會反覆與人類共存，高本恩同意第四波疫情必然會來臨，只是時間問題，他指政府要汲取首三波疫情的經驗，再爆疫時需更迅速地反應，而不同場所及機構亦需做好受疫情影響的準備。

邊境管制方面，高本恩指現時商討的旅遊氣泡，大原則是可與低風險國家互通，涵蓋疫情較平穩、疫症數據可信度高的國家，政府亦可在機制內視乎疫情發展，調整外國的風險程度，這個措施的風險不大亦並非漏洞；至於針對高風險地區，政府應推更嚴謹的措施預防。

▼全民檢測採樣情況▼

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全民檢測必須強制才可找出所有隱形患者

全民檢測「普及社區檢測計劃」本周一結束，在一些工會及政黨呼籲杯葛潮下，有178萬市民參與採樣，共找出32宗確診及10宗相關個案；港府支出5.3億元，主要用於聘用本地居民及醫護人員參加與工作。高本恩屢次質疑全民檢測的成本效益，他稱明白政府對抗疫的熱衷，望以此挽救經濟，但他認為檢測的目的含糊，若檢測目的是要找出所有隱形患者並截斷傳播鏈，每個人都須做檢測，若只得200萬人做檢測，必然會有被遺漏的個案。

高本恩認為，日後應集中資源在高風險群組檢測，例如院舍人員每周接受病毒測試，期望可保障在新冠疫情下特別脆弱的長者。

高本恩是統計學專家，連月來多次就疫情數據及趨勢分析向大眾解說。（歐嘉樂攝）

感慨專家難做：It’s a new world

高本恩是統計學專家，連月來多次就疫情數據及趨勢分析向大眾解說。特首林鄭月娥8月底曾斥「有所謂專家、醫生」抹黑全民檢測計劃，高本恩相信林鄭所指的並非自己，但他強調質疑檢測成本，是經計算之後得出的說法。

高本恩又提到，現時要質疑政策變得較以往困難：「It didn’t used to be… but it’s a new world.」（過往並非這樣...過往並非這樣，但這是新的世界。）他承認這種情況有時令人感沮喪，因其研究範疇涉及判斷公共政策是好是壞，他擔心若傾向只談好的政策，公眾將無法全面得知政策，亦增加他們理解的難度。