課程檢討報告丨中文科研刪說話聆聽卷　小組：無關取代廣東話教學

教育局成立的學校課程檢討專責小組，今日（22日）發表新高中課程最終報告，建議維持高中課程四個核心科目的安排不變，通識科維持必修必考。在中國語文科方面，小組建議檢視該科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話及聆聽考試卷別。 小組引述諮詢期的意見書，有意見指取消說話及聆聽卷，意味普通話將取代廣東話作為教學語言，小組反駁該說法是「全無憑據的臆測」。小組稱，教學語言政策不屬專責小組工作範圍，上述初步建議不會改變中文科的教學語言。

學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟（左五）9月22日向教育局局長楊潤雄（右六）提交檢討報告。（教育局提供）

學校課程檢討專責小組今日發表最終報告，當中提及諮詢期內共收到11.2萬份意見書，其中約有10.2萬份為範本式意見書，中文科方面，主要意見為反對取消文憑試的聆聽和說話卷。

報告內容指，專責小組認同讀、寫、聽、說能力對學生甚為重要，但自2001年課程改革以來，中英文科、以至其他不同科目及多元化的學習經歷，已為學生提供大量提升兩種語文的聆聽和說話能力的機會。因此，小組認為刪減文憑試中文科聆聽或說話卷，並不會削減學生，特別是以廣東話作為母語的大部分學生，用中文技巧的機會。

小組引述部分意見，指現時公開考試的說話評核模式，令考生容易受其他同場考生影響，因而未能如實反映考生的說話能力。專責小組維持檢視該科評核模式的建議，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別，相關細節將按現行機制，交由教育局、課程發展議會和考評局跟進。

教育局成立的學校課程檢討專責小組建議，檢視中文科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話及聆聽考試卷別。（資料圖片）

另外，小組建議當局成立專家小組，檢視如何加強課程內中國文學和文言經典的學習、欣賞經典篇章和名著，以利推廣中華文化和吸收作品內的品德、情意和美感的元素。

報告內有章節澄清坊間誤解，其中強調取消中文科的聆聽和說話卷，與取代廣東話作為教學語言無關。小組報告表示，上述建議是改動或縮減公開考試聆聽和說話卷，但許多範本式意見書提交者卻認為取消有關卷別，即意味普通話將取代廣東話作為教學語言，小組反駁相關指控，「這是全無憑據的臆測。」

小組強調，教學語言政策，不屬專責小組工作範圍，不曾在討論之列。小組又指，教師和學校可選擇以廣東話或普通話，作為中文科教學語言，不受聆聽和說話卷的存廢所影響。因此，小組強調上述初步建議，不會改變中文科教學語言，而現時文憑試中文科考生，已可在說話試卷，選擇以廣東話或普通話應試。

專責小組強調取消中文科的聆聽和說話卷，與取代廣東話作為教學語言無關。（資料圖片）

小組認為，現時不同科目均有很多機會，讓學生以廣東話作簡報及於分組討論中與同儕互動，因此就修訂中文科評估模式所提的建議，不會導致本港高中學生的口語表達能力降低。

其餘科目的改動方面，小組認為現行文憑試英文科，在試卷內提供深淺部分以照顧學生多樣性的做法，獲學界普遍支持，故現時未必需要進一步縮減和更改考卷，專責小組認為該科需作改動的規模較小。小組建議，進一步精簡英文科的校本評核安排，並檢視如何在文憑試寫作卷，更有效評核選修部分。專責小組知悉教育局正研究於高中階段，提供職業英語課程的可行性，學界亦普遍支持該項建議。

數學科方面，有意見建議將延伸部分的單元一和單元二，結合為一個較高階的數學科目，專責小組建議教育局和考評局聯同課程發展議會，進一步研究長遠以「高級數學科（名稱待定）」，取代現時延伸部分的可行性，配合對數學有濃厚興趣的學生需要。（通識科見另稿）

專責小組又建議進一步推廣應用學習，為有價值的高中選修科目，包括提早於中四級開始推行應用學習，並讓學生於中五級，完成兩年的應用學習課程，從而令學生於中六級，專注修讀其他文憑試科目，或個人興趣的探索。另外，小組建議放寬學生修讀應用學習，作為第四個選修科目的資助申請資格，藉以鼓勵能力較佳的學生選修。

對於有持分者建議，提升應用學習在文憑試「達標並表現優異(II)」的表現水準至第4級以上等級，從而提高選修誘因，小組認為基於公平原則，這項建議在運作上有實際困難。