新冠肺炎丨確診港大研究員坐椅驗出病毒　消息：日常於座位用膳

香港大學公共衛生學院一名女研究員日前確診新冠肺炎，其工作場所有14個環境樣本對新冠病毒呈陽性，包括她用過的桌椅、電腦、滑鼠、實驗室的門柄等，而毗鄰1、2張櫈的座位樣本亦驗到陽性。 據了解，該名女研究員雖然會戴口罩工作，但日常會於座位用膳，未知是否因此而把病毒留在座位表面。

港大公共衛生學院一名研究員確診新型肺炎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

據悉，確診的女研究員在工作期間，一般都會戴上口罩，不過在午膳時間，她會在自己座位用膳，未知是否因此而把病毒留在座位表面及附近的物件上。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前表示，港大於確診患者工作的辦公室及實驗室採集37個環境樣本做化驗，當中14個樣本對新冠病毒呈陽性，包括研究員用過的桌椅、電腦、滑鼠、實驗室的門柄等，另外亦有毗鄰1、2張櫈的座位樣本驗出陽性，相信是因與其他同事傾談有互動所致。

有逾300個曾到港大醫學院實驗室樓6樓的人士接受新冠病毒檢測，結果均呈陰性。（資料圖片）

不過，張竹君曾稱，該些陽性樣本的CT值一般逾30以上（CT值愈大，病毒量愈少），估計不具傳染力。張竹君又引述專家說法稱，呈陽性的樣本均是圍繞在該研究員附近的物件，估計較大機會是研究員本身帶病毒，之後經接觸污染了物品。而有人從實驗室帶出病毒的可能性較小。

確診研究員的辦公室需關閉14日，同一辦公室共事的41名同事獲安排檢疫，當局亦向曾到涉事樓層的300多人派發樣本瓶化驗，暫未再有陽性個案。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼