復課丨伍少梅中學內地新生銳減　仍有數名學生滯留巴基斯坦或內地

中小學及幼稚園今日（23日）起分階段復課，天主教慈幼會伍少梅中學的中一、中五及中六的學生今早回校上課，但有數名學生因疫情關係，滯留巴基斯坦或內地，或者正在本港接受檢疫，遂今天未能回校上課。學校已為他們拍攝教學影片，並郵寄學習資源，讓他們繼續在家學習。 該校的內地新移民學生佔全體學生約三分一，個別級別的內地生比例更高達八至九成；惟今年的新生僅約一成是內地新移民。有老師推斷此情況或因社會事件及疫情有關。

負責中一收生的中文科主任吳嘉恩老師指，非華裔學生佔全校學生的三分之一，當中九成為巴基斯坦裔。而內地新移民學生亦佔三分一，個別級別的內地生比例更高達八至九成；惟今年的新生僅約一成是內地新移民。她推斷此情況或跟社會事件及疫情有關，又稱曾有家長向她表示擔心。她指，今年的中一級分為三班，每班十多人；惟校長李建文稱，今年收生少反而變成優勢，較容易讓學生保持社交距離。

校方為滯留未能返港生拍攝教學影片 郵寄學習資源

吳嘉恩續說，因疫情緣故及機票問題，數名學生滯留巴基斯坦或國內；或者正在本港接受檢疫，遂今天未能回校上課。學校已為他們拍攝教學影片，並郵寄學習資源，讓他們繼續在家學習。另外，有零星非華裔學生向校方透露今年未必會回港，學校需就這些個案另作安排。

校長李建文稱，今年收生少反而變成優勢，較容易讓學生保持社交距離。（梁鵬威攝）

除了今天復課的三個年級，有個別同學的家庭狀況不理想，獲安排回校照顧，於課堂時間到電腦室上課或休息。中三的陳同學今早負責在校門旁邊「把關」，透過電腦螢幕觀察進入校園的同學有否發燒，又提醒同學使用學校提供的酒精搓手液。