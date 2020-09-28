麥包麥長青稱遭滋擾　男二變《Do姐有問題》嘉賓　索償8百萬敗訴

前無綫電視藝人麥長青（麥包）的妻子六年前疑墮入投資騙局，炒賣iPhone但最終損手。麥包和妻子之後收到滋擾電話，麥當時在拍電視劇《愛．回家》時，更有大漢到將軍澳電視城向他追債。麥包指事件令他失去工作機會，令他由男二淪為《Do姐有問題》嘉賓，遂向涉嫌滋擾他的人追討損失，據悉麥索償款項達8百萬元。惟對方卻向麥反追討款項。高等法院今(28日)頒下判詞，裁定麥包向被告追討賠償敗訴，被告向麥追討款項亦同告失敗。法庭亦頒令，麥長青和被告需支付對方的訟費。

原告麥長青，兩名被告：黃美芳及天時達（香港）有限公司。

麥妻曾捲入炒賣iPhone騙案

麥的妻子林孜於2014在男子吳志豪遊說下，投資炒賣iPhone獲利。她同年11月再投資，和朋友籌得合共逾400萬後交吳。吳之後把一張118萬元的支票給予麥妻，聲稱是炒賣的部份利潤。該支票付款人為次被告，並有首被告的簽名，但未有寫上收款人。該筆款項最終存入麥的戶口。惟騙局最終東窗事發，吳因此被捕。根據資料顯示，吳承認8項欺詐罪，被判監7年。

麥指騙局被揭破後，他遭受到連串滋擾事件，並指搗亂的人是由被告指派，因而要求被告賠償。被告則提出反申索，要求追討涉案支票的款項。

有麥包之稱的藝人麥長青，聲稱遭滋擾而影響演藝事業索償案，被裁定敗訴。(資料圖片)

拍《愛．回家》遭人追債

麥包作供時透露，他於2016年1月20日在無綫拍攝劇集《愛·回家》，期間收到通知，有大漢到無綫向麥包追債，亦點名要見無綫高層樂易玲。及後，其代言的海味舖亦被人搗亂。

自言未到高峰被拉咗落嚟

麥形容，加入無綫由「九線尾、十線頭」做起，「一格格咁爬上去」，才「爬」至男角第二格。惟他未到高峰，便「畀你哋(被告)拉咗我落嚟！」麥指事件後其演出機會大減，甚至有同事在無綫遇到麥，會低頭避免直望。

被告律師盤問時指，麥之後仍有演出機會。惟麥反指，如在《Do姐有問題》 中只是做嘉賓，收取500元的利是。

麥包麥長青稱遭滋擾事件的經過(詳看下圖)。

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被告辯稱同是騙案受害人

首被告黃美芳則供稱，她亦是騙案受害人。涉案的118萬元支票，是她交予他人投資iPhone。麥的律師盤問時，指黃曾致電林孜，聲言若對方拒還錢，會把事件告知他人，包括曾志偉，又指黃曾說：「影響你先生工作同聲譽，就唔好啦。」黃否認說過影響麥工作和聲譽，但不記得是否提及曾志偉。

麥庭上證供可靠

法官在判辭指，麥長青庭上證供可靠。即使在盤問下，其回答亦直接，對於不清楚的事，麥亦坦率承認。如被問為何不就大漢到電視城追債事件，傳召無綫高層如樂易玲為他作證，麥長青毫不猶豫地告知法庭，因不想影響和無綫關係，而未有這樣做。

指控涉很多傳聞

惟法官亦指，麥未能提供足夠證據證明其妻所接的滋擾電話，是由被告發出。而大漢到電視城追債事件，以及其代言的海味舖被搗亂事件，欠直接證據，卻涉及很多傳聞證供。

麥包麥長青未有到法庭取判辭，但被告黃美芳則有到庭，並稱會考慮上訴。(朱棨新攝)

電視城遭滋擾事件未有相關證據

麥包庭上指，曾就大漢到電視城追債事件，向無綫索取閉路電視但遭拒。法庭指，若有相關片段，將會是重要證據。惟麥長青未有發出傳票，要求無綫提供片段。法官指，他可能有其個人理由不發出傳票。但他未能提供相關證據，法庭對於麥的傳聞證據，給予很少比重。

小道消息未有確實理據

至於麥稱他的演藝事業受滋擾事件影響，從而令他失去演出機會，法官認為這只屬麥的推測，他在作供時亦曾承認他初時也未有為意，至後來有人提及才想到，並說：「都係事後推論—可以咁講，小道消息。」故認為麥未有確實證據證明無綫的管理層有在這些方面作考慮。

認為被告付款為支付買電話費用

至於被告向麥追討款項，法官認為被告付款給吳時，只是用以支付部份她買入電話的費用，而非在吳的誤導下支付，而麥亦未有在被告損失中有責任，故被告的申索亦敗訴。

麥今天未有到庭，但被告則有到庭取判辭，她並在庭外稱會考慮上訴。

案件編號：HCA 254/2016