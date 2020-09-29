新冠肺炎｜學童在家抗疫日花10小時用電子產品　專家憂加深近視

本港新冠肺炎疫情持續，學校停課逾半年，學童長期對𡃁螢光幕網上學習，「網上學習，打機抗疫」成新常態。本港六大眼科視光機構早前進行學童視力檢查及調查，400名受訪學童中，在今年2月至5月期間，每日花近十小時使用電子產品，沒有控制近視的學童疫情期間近視度數較一般情況增16%，學童日花6.6小時娛樂，當中佔大部份為電子產品，較停課前3.7小時增加78%；平均日花9.9小時使用電子產品，較4.7小時多1.1倍。 一名12歲女童疫情前右眼沒有近視，惟今年5月驗眼發現有100度近視，相反有接受近視控制的左眼深度穩定，專家指情況反映學童需及早接受近視控制。

本港六大眼科視光機構早前進行學童視力檢查及調查，發現學童在今年2月至5月期間，每日花近十小時使用電子產品。（孔繁栩攝）

調查又發現，400名育有6至17歲子女的家長及其子女，於2月至5月期間，平均日花5.9小時以電子產品或印刷書籍學習，較停課前4.6小時增加28%；另受訪者日花6.6小時娛樂，當中佔大部份使用為電子產品，較停課前3.7小時增加78%；受訪者平均每日花上約9.9小時使用電子產品，較停課前4.7小時多1.1倍。

理大眼科視光學院榮休教授胡志城（中）表示，現時衛生署學童視力篩查上人手不足，建議政府增加人手。（孔繁栩攝）

每周戶外活動時間大減57%

護眼基金、理大眼科視光學院、香港執業眼科視光師協會、香港眼科視光師學會、香港隱形眼鏡學會和香港壐膜矯型學院，於今年7月28日至9月10日，訪問了400名育有6至17歲子女的家長及其子女，於2月至5月期間，平均日花5.9小時以電子產品或印刷書籍學習，較停課前4.6小時增加28%；另日花6.6小時娛樂，當中佔大部份為電子產品，較停課前3.7小時增加78%；平均日花9.9小時使用電子產品，較疫情前4.7小時多1.1倍。而每周只有2.4小時戶外活動，較停課前5.6小時大減57%。

現年12歲的林心如，疫情期間右眼近視由50升至100。（孔繁栩攝）

調查又顯示，57%受訪者子女不會自行停止使用電子產品，另有57%家長會用責備方式制止。受訪子女中62%會感到煩厭/不滿抱怨，31%發生口角，28%發脾氣亂丟東西。

機構另訪問了115名視光師，了解他們的兒童顧客情況，得出結果發現，接受檢查的學童中81%有近視，40%無控制近視，推算沒有控制近視的學童，一年增87度，較一般情況75度增16%。

現年12歲的林心如升讀中二，疫情期間每日都要網上上課，每日平均4至5小時，之後1至2小時做功課，另一周約3天網上補習。疫情前心如經常打波游水，但疫情後設施關閉，雖然甚少打機，但每日花6至7小時閱讀小說。

12歲林心如控制近視證有成效

跟進個案的香港執業眼科視光師協會詹振邦表示，心如原本僅左眼近視，有戴角膜矯形鏡控制近視，而右眼2019年開始輕微50度，至2020年5月增至100度兼有50度散光。詹指出，心如個案反映，有接受近視控制的睛睛有成效，相反沒受控的右眼則有強烈對比，建議家長及早替子女控制近視。

衛生署視光師不足 學童要等最長一年才獲治療

理大眼科視光學院榮休教授胡志城表示，現時衛生署學童視力篩查上人手不足，署方眼科視光師僅六人，學童要排期9個月至1年才接受治療，建議政府增加人手。

政府預告可能再有第四波疫情，詹振邦建議，如再次有網上授課，堂與堂之間應多點休息，避免「堂接堂駁住上」，讓學童望窗外20米外景物20秒，平時閱讀應離30至40cm。