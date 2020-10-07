媽媽為龍鳳胎早產發展遲緩感內疚　形容雙倍辛苦換來雙倍快樂

近日有心臟衰竭的29周早產女嬰小秋彥出生後接受多次手術，引來社會關注。譚太四年前誕下30周早產、各自不足1.8公斤的龍鳳胎，她每天花上17個小時在醫院照顧在深切治療部的子女，為子女自責憂心。 譚太初時一人照顧子女，壓力很大和有點抑鬱，後來子女因發展遲緩，獲轉介到協康會接受訓練和治療。譚太在疫情下全職照顧子女近一年，現時享受照料子女，說「雙倍辛苦換來雙倍快樂」。

譚太哽咽憶述最難捱是子女住院的時候，感傷心和可憐，「救返佢地條命已經好難」。（羅君豪攝）

龍鳳胎出生時各僅1.8公斤重

完成產檢後一天，譚太的龍鳳胎在30周提早剖腹出世，體型細小，分別不夠1.8公斤，比滿40周出生的嬰兒輕近一半（3.3公斤），因發育未完全，須入住深切治療部。親眼看着插滿喉管的子女，譚太憂心忡忡和內疚，未有坐月，出院後仍每天花上17個小時在醫院照顧他們。醫護人員和丈夫勸她回家休息，養好身子讓子女有充足母乳補充營養。

兒子半個月後轉去普通病房，譚太當日身心疲累傍晚提早離開醫院，怎料翌日兒子和女兒的位置對調。兒子凌晨4時發燒，因病房人手不足為他換尿片而感染尿道炎。她為自己「偷懶」感到內疚，之後不敢鬆懈，忍耐傷口痛楚堅持去探兩小不點。她哽咽憶述，最難捱是子女住院的時候，感傷心和可憐，「救返佢地條命已經好難。」

疫情下，譚太再次一手一腳照顧兩個孩子，她還是不欲錯過子女的成長，說「雙倍辛苦換來雙倍快樂」。（羅君豪攝）

早產致發展遲緩 獲協康會提供訓練

嬰兒回家後每晚哭醒四次，初為人母的她獨力照顧經常哭泣的子女，丈夫又是新手，令她覺得無人幫助和束手無策，有點抑鬱，一度讓外傭帶孩子。龍鳳胎因為早產發展遲緩，經院方轉介到協康會早期教育及訓練中心，接受職業治療、物理治療和言語治療等訓練。子女兩歲多剛到中心時內向依賴，要媽媽抱。二人在兩歲才懂走路，兒子的大、小肌發展較弱，但訓練兩個月後走路能力大大提升，語言能力等亦和同齡幼童相若。

疫情下，譚太再次一手一腳照顧兩個孩子，她還是不欲錯過子女的成長，親自照顧才了解子女發展情況，和他們更親密，說「雙倍辛苦換來雙倍快樂」。子女在中心見到媽媽立刻撲向她撒嬌，又和中心職員有說有笑，相處融洽。

麵食連鎖店「譚仔雲南米線」推出「譚仔遮遮」雨傘，收益將全數撥捐協康會兒童及青年訓練基金。（羅君豪攝）

「譚仔」賣「遮遮」籌款予協康會

協康會主要服務有特殊需要兒童、青年和家庭，包括為初生至六歲發展有障礙的幼兒提供早期教育和訓練，亦有特殊幼兒服務和幼兒教育等。協康會行政總裁歐陽偉康表示，有關服務供不應求，家長等多一天都嫌多，機構冀在兒童六歲前的黃金學習期改善他們情況。

近日麵食連鎖店「譚仔雲南米線」聯乘18名本地插畫師，推出以18區為主題的「譚仔遮遮」雨傘，顧客可在門店換購該區款式，超過六位數的收益將全數撥捐協康會兒童及青年訓練基金。譚仔雲南米線總經理周永雄表示，連鎖店和協康會的理念同樣關心家庭，希望幫助有經濟困難的特殊需要兒童和青年。