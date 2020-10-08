教育局指全港學校須維持半日制　不應辦大型活動　包括水、陸運會

全港學校於9月23日起分階段復課，惟近日新型冠狀病毒肺炎疫情有反彈跡象，昨日更有一名將軍澳迦密主恩中學生確診。教育局今日（8日）向全港學校校監及校長發信，指學校須繼續維持半天上課，亦應減少進行面授課堂以外的另一個半天在校內安排的學習或其他活動，包括補課。 教育局指，學校在現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動。

教育局指出，學校在現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動，以避免人群聚集，增加病毒傳播的風險。（資料圖片）

教育局函件由首席助理秘書長（學校發展_特別職務）劉穎賢代行，內容指疫情近日出現反彈的趨勢，加上流感季節將至，要求學校各員繼續嚴謹遵照教育局早前發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，包括每天回校前要量度體溫、時刻配戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免人群聚集、並要保持個人及環境清潔及衞生等，不能鬆懈。

學校須繼續維持半天上課，亦應減少進行面授課堂以外的另一個半天在校內安排的學習或其他活動，包括補課。教育局指，如相關另一個半天的活動不可避免，學校須安排學生在校園內用膳，並須保持足夠的社交距離，以及督促學生在放學後儘快回家，不要在公眾地方流連，減低染病風險。

教育局指出，學校在現階段不應舉辦陸運會及水運會等大型活動，以避免人群聚集，增加病毒傳播的風險。當局指疫情未來極可能反覆，學校要為「新常態」做好準備，隨時靈活應變，彈性運用不同的教學模式教學。