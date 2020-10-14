上水險墮橋科大生認藏刀　資優兼患自閉症　官指不宜緩刑囚10月

資優但同時患有高功能自閉症的科大生，今年先後兩次遊行中被捕，並被搜出他藏有生果刀木棍等物品，更被發現他去年7月在上水一次示威活動中，曾為逃避警員險些跳橋的男子。科大生早前承認藏攻擊性武器，及管有物品意圖損壞財產等罪，其律師早前透露，被告雖然智力優異，惟同時亦有發展障礙的情況，情緒容易波動，希望判刑時能考慮其身心狀況，不要太偏重其阻嚇性。案件今（14日）在東區法院判刑，裁判官黃雅茵今（14日）在東區法院判時指稱，認為不宜判被告緩刑，判他即時入獄10個月。

今年內兩度被捕

被告吳睿康（22歲，科大生）分兩案被提告，一案控他管有攻擊性武器罪指，指他在今年1月5日在上水中心一燈柱旁管有一把生果刀、一枝木棍及一把扳手；另一案被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他於今年5月27日，在銅鑼灣東角道及軒尼詩道交界管有兩支鋼筋、一個士巴拿、兩個螺絲批、一個錘子、一把刀、一個剪鉗、一個打火機、一個點火器及兩樽天拿水。

據了解，被告去年7月13日曾參與光復上水遊行，被警員追捕時，疑情急下跨越天橋欄杆並險從天橋墮下，幸及時被拉回橋上，他在該次被捕後亦沒有被控任何罪名。

被告吳睿康是科技大學四年級生，律師求情指被告差點便可取得雙學位。(資料圖片)

患有特殊基因病

辯方早前求情時引述精神科醫生報告，透露被告患有特殊基因病，曾在特殊幼稚園讀書。他後來經臨床診斷為資優生，但有高功能自閉症、專注力不足。法庭為他索取的小欖精神科醫生報告指，被告雖然智力優異，但有發展障礙及輕微強迫行為，性格孤僻，情緒容易波動。辯方又提及他正修讀最後一年大學課程，只差一點便可以雙學位畢業。希望法庭能考慮被告的身心健康，量刑時不要偏重阻嚇原則，可判緩刑。

求情認未有面對性格缺陷

被告今呈上求情信表示知錯後悔，指案件因其性格而起，以往一直未有面對性格缺陷，日後會繼續接受輔導，改善問題。背景報告就透露他曾自責、對人生意義感到疑惑，因患自閉而未能向家人表達。此外，他提及涉案物品是從其他示威者獲得，受現場氣氛影響、衝動犯案，之後不會再參與激進示威活動。

去年7月13日，被告在光復上水遊行後，在上水廣場天橋遭警員追趕時，情急下曾跨出天橋欄杆險墮橋，幸及時被拉回橋上。（梁威鵬攝）

被告用了錯誤方式表達意見

裁判官判刑時指，無證據顯示被告曾經包圍或襲擊他人，涉案物品非由他攜往現場，大部份物品殺傷力不算高，案情也無指他取出使用；被告不是為了私利，只是用了錯誤方式表達意見。

被告有身心障礙獲減刑1個月

黃官就上水案以3個月監禁作量刑起點，被告認罪後減刑至2個月；另一案則以12個月為起點，被告干犯該案時違反保釋條件，被加刑1個月，認罪後減刑至10個月。兩案部分刑期同期執行，裁判官有見被告的身心障礙，基於人道理由，就兩案各再減刑半個月，最終判處10個月監禁。

兩次遊行被截並搜出涉案物品

案情指，今年1月5日，上水有反水貨客遊行，有示威者在上水中心內向警察叫囂，期間一名操普通話的男遊客遭示威者包圍，被數人腳踢推撞。被告其後被警員截停及搜出涉案物品。另一案案情指，今年5月有人發起反國安法示威，警員早上十時多巡經銅鑼灣時，截查被告並搜出涉案物品。

案件編號：FLCC89、ESCC1018/2020