調查指疫下港人最憂失個人自由　六成不同意「對未來充滿希望」　

新冠肺炎疫情未見平息，東華學院及香港心理衞生會的一項調查顯示，受訪港人對未來3個月的最大憂慮是「失去個人自由」，比例達27%；其次分別為「疫情失控」及「全球經濟崩潰」。調查同時問及，受訪者是否同意「我對未來充滿希望」，近六成受訪者表示，該說法不符合或完全不符合自己看法，調查機構認為，結果反映港人對前景感到悲觀。 同一調查中，分別有四成及三成七本港受訪者，有較高風險出現焦慮及抑鬱問題，當中以35歲以下的風險最高達五成。惟不足兩成受訪者願意主動就精神健康求助；有焦慮及抑鬱風險而又願意求助受訪者，則分別不足四成。

（鄺曉斌攝）

由東華學院及香港心理衞生會組成的研究團隊，於今年5月至8月本港爆發第二及第三波疫情期間，透過電郵及社交媒體平台發出網上問卷，隨後以「雪球式抽樣」方式，收集516名香港市民的回應，四成受訪者為35歲或以下，逾半人為全職人士，近三成為學生。

團隊使用醫院焦慮及抑鬱量表（Hospital Anxiety and Depression Scale），評估受訪者精神健康，結果發現較年輕的受訪者最受影響。調查中，35歲以下受訪者，患精神疾病風險比率最高；該群組中，有較高風險出現焦慮及抑鬱的比率，分別為50%及48%。

近3成受訪者同時出現焦慮及抑鬱症狀

就整體受訪者而言，分別有40%及37%有較高風險出現焦慮及抑鬱，同時有較高風險出現兩種症狀的受訪者則有28%。求助意欲方面，有58%人表示完全不需要或不大需要，17%人表示需要或非常需要。

調查問及受訪者對未來三個月的最大憂慮，最多人認為「失去個人自由」最令人憂慮，達27%；其次分別為「疫情失控」及「全球經濟崩潰」，分別有25%及24%。調查問及受訪者是否同意「我對未來充滿希望」，近六成受訪者更表示不符合或完全不符合自己的看法，調查機構指反映港人對前景感到悲觀。

香港心理衞生會助理總幹事（服務）程志剛（右）表示，近期七至八成的求助個案均是與疫情相關。（鄺曉斌攝）

疫情期間主要與工作壓力、管教子女及憂慮感染有關

香港心理衞生會助理總幹事（服務）程志剛表示，近期七至八成的求助個案均是與疫情相關，求助內容主要為疫情下的工作壓力、管教子女及憂慮感染風險。他續指，有求助者原本已預約輔導，但最終沒有應約出席，原因是擔心外出會感染病毒。

程志剛建議，疫情下巿民應重建生活秩序及節奏，養成運動及作息習慣。另外，他建議巿民應掌握正確防疫資訊，多作求證，避免杞人憂天，例如應正確辨別搶米、搶廁紙等相關謠言；同時避免長時間追蹤新聞和疫情，以免過份緊張。