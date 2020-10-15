消委會｜體重控制套餐收費相差約39倍　米施洛索價最貴近2.9萬元

都市人越來越著意健康生活，有不少機構提供營養飲食諮詢服務‧消委會檢視20間私家診所或營養中心，收集他們提供的體重控制、糖尿病和腎病營養飲食諮詢服務的內容。 當中首次門診諮詢服務收費介乎280元至1380元，價格相差近四倍。此外，15間機構分別提供31個減肥或增磅套餐，收費介乎730元至28966元，相差近39倍。

體重控制套餐收費730元至28966元，相差約39倍。（資料圖片）

消委會檢視的20間私家診所或營養中心，有 17 間的首次及跟進諮詢收費並不相同，收費最低的為香港家庭計劃指導會及基督教聯合那打素社康服務，首次諮詢費用為280元，而每次跟進則收費150元至280元。至於收費最高的為養和醫院，門診首次諮詢費用為970元至1380元，其後每次跟進則收費590元至810元；而其頭等病房的首次諮詢費用為1450元至2180元，其後每次跟進則收費490元至740元。只有3間機構的首次諮詢及跟進收費均劃一。

消委會建議，營養諮詢除教授營養飲食知識，亦應提供行為修正指導，包括定期進行適量運動。（資料圖片）

營養套餐以減肥為主

此外，有15間機構提供共31個減肥或增磅的套餐，當中有12個為淨減肥計劃，收費介乎730元至28966元。收費最低的由「基督教家庭服務中心」提供，該套餐同時適用於糖尿病或腎病，收費包括3節營養諮詢服務；最貴則由「米施洛營養護康中心」提供的減肥套餐，除營養諮詢服務，還包括相關化驗檢查及由體適能教練提供的運動指導。

至於17個適用於糖尿病或腎病套餐，收費介乎730元至6500元。當中收費最高的由「德善健康管理」提供的減肥/糖尿病計劃，包括4次醫護人員評估、4節營養諮詢及8節由體適能教練提供的運動指導。

兩間機構非全為具海外註冊資格的營養師

調查亦收集養諮詢服務的營養師資歷，當中有2間機構表示並非全由具備相關海外註冊資格的營養師提供服務，分別為「米施洛營養護康中心」及「專業營養顧問中心」。「米施洛營養護康中心」表示，有17位位營養師提供營養諮詢服務，當中11位已獲取英國、澳洲或加拿大的註冊營養師資格；「專業營養顧問中心」則聲稱有3位營養師提供營養諮詢服務，而非註冊營養師負責體重管理諮詢為主。

消委會建議選擇各類營養諮詢服務或飲食治療時，應諮詢醫生的意見，並選擇有認可學歷和合資格的營養師。此外，亦應訂立長遠、安全和可實行的目標、改變日常生活習慣，並不要輕信健康產品的聲稱。

未受正規培訓人士提供營養治療服務 或延誤治療及影響病情

綜合香港認可營養師學院及衞生署意見，指由於營養師必須曾在醫院、康復院社等接受指定時數有監督培訓的臨床營養治療訓練，因此對於長期病患者或其他與病患如癌症飲食治療等相關營養諮詢，應由曾接受有關臨床訓練，並獲 取 相 關 國 家 的 註 冊 或 執 業 資 格 的營養師提供。至於涉及體重控制的營養諮詢，若參加者健康狀況良好及沒有其他病患，有適當營養學培訓的人士可以有足夠的知識提供相關健康飲食的諮詢服務。

市場上有沒有營養師或營養學家資歷的人士提供營養資訊服務，他們於未有足夠培訓或未能完成有關專業考核下，使用不恰當的名銜及提供營養治療服務，有機會誤導公眾及危害公眾健康。由未受正規培訓的人士提供營養治療服務，可延誤治療及影響病情，對健康造成短期或永久性的影響。