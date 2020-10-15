一文看清本港與新加坡互建旅遊氣泡　兩地旅客符四大條件毋須檢疫

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（15日）表示，昨（14日）與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，恢復旅客往來。他稱，旅客須在出發72前接受兩地互認的病毒檢測，並須乘搭特定航班，抵埗後行程則不受限制。計劃未有落實時間，港府會在未來數周修定法例、與航空公司及機管局溝通等，希望可盡快推出。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府在9月8日開始，與全球11個地方商討旅遊氣泡，昨日與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊航空旅遊氣泡安排。

在有關機制下，旅客符合四大條件則可免檢疫在當地自由走動，而所有檢測費用將由旅客支付，初步計劃旅客在出發前購買機票時一併支付：

1. 須接受兩地互認的病毒檢測，出發前需要持有72小時內的陰性檢測結果；

2. 在14天內不能到過其他地方；

2. 兩地旅客抵埗後，需再次接受檢測，但無須接受強制檢疫，行程亦不受限制；

3. 旅客將須乘搭特定航班，而有關航班只會接載參與旅遊氣泡旅客，不會載有任何轉機乘客或其他旅客。

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旅遊氣泡未有落實時間 在數周內改法例、與航空公司洽談

邱騰華稱，旅遊氣泡計劃未有實際推行時間，港府會在未來數周修定法例、與航空公司及機管局等溝通，以及與新加坡交換提供測試機構清單等，希望可盡快推出計劃。他又說，本港目前有17間實驗室、診所及醫院作檢測；而新加坡機場及市內均有檢測機構，費用需由旅客自行承擔。

他強調，兩地會互相觀察疫情最新發展，可隨時調整旅遊氣泡規模，增減特定航班數目，甚至暫停計劃。被問到兩地將在甚麼具體條件之下啟動或暫停氣泡，他則沒有正面回答，僅稱會參考衞生當局的建議。

港與11地區商討旅遊氣泡 不包括台灣

邱騰華表示，本港正與全球11個地區商討建立旅遊氣泡，但不包括台灣。他解釋，港府與任何地方傾談之前，均需要兩地「有意願」。他又說，不同地區會提出不同條件，部份地方首先接受特定目的訪客往來，如先讓商務客入境；部份則有較嚴格的條件限制，如要求旅遊抵埗後，要先留在指定地方，以及不可以乘搭公共交通工具。

旅發局：將與業界推出機票及酒店促銷

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，歡迎特區政府與新加坡就建旅遊氣泡。旅發局新加坡辦事處早於今年7月，已於當地推出「100 Reasons to Miss Hong Kong」推廣。當旅遊氣泡落實推行日期，旅發局會即時推出「Open House Hong Kong」宣傳計劃，與業界推出機票及酒店的促銷優惠，吸引旅客來港。新加坡是本港其中一個主要客源市場，2019 年共有逾 45 萬人次訪港。

彭耀佳又稱，旅發局上周與香港品質保證局為旅遊相關行業推出統一衛生防疫指引，讓業界能做好準備迎接旅客，同時增加訪港旅客信心。