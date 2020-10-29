旅遊勞資雙方異口同聲　停薪裁員陸續有來　袁振寧：再多8至10間

新冠肺炎疫情影響下，旅遊業界大受打擊，進入冰河時期，新華旅遊前日（27日）內向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職，第一階段至明年2月底。 香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生今天（29日）在電台節目表示，業界大多數意願認為，若合約不變，無特別額外附加條件，都會接受新華的安排。 他又指，即使政府推出本地遊，對業界的幫助不大，加上保就業計劃即將結束，當新華旅遊要求員工停薪留職後，他陸續收到消息，指其他旅行社都有意仿傚，「有啲放風話停一個月，話倒閉都有…可能呢一兩日內，再多兩、三間大型啲嘅（旅行社會仿傚）」，料涉及過千人。 縱橫遊常務董事袁振寧就指，估計未來會有8至10間大型旅行社宣布推行無薪假或裁員。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片）

湯劍生在港台節目《千禧年代》表示，由農曆新年開始，99%的領隊已開始放無薪假，「底薪都無」，對於新華旅遊突然發信，雖感奇怪，但亦是預計之中，不過形容該公司要求員工今天內回覆屬「好急」。他指，業界大多數意願認為，若合約不變，無特別額外附加條件，都會接受新華的安排。他解釋，大部分人希望留在旅遊界，因其他行業擔心若聘請他們，當旅遊業恢復時這批人會即時轉回本行，大多不聘請，而他們亦明白在這時期需與老闆一起捱。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片／羅君豪攝）

他續指，新華旅遊沒有說明若員工不接受新安排，會如何處理，但據他了解，會當作解僱處理，理論上需依勞工條例賠償。

湯劍生稱，即使政府推出本地遊，作用也不大，因為每一名客人只能賺到20至30元的利潤，即使對中型的旅行社也無幫助，現時不少從業員都已改為做保安、機場貨運等散工。

被問到除了新華旅遊外，有無其他旅行社會推出停薪留職等措施時，他指昨天陸續收到消息，指其他旅行社都有意仿傚，，「有啲放風話停一個月，話倒閉都有…可能呢一兩日內，再多兩、三間大型啲嘅（旅行社會仿傚）」，料涉及過千人。

袁振寧指，估計未來會有8至10間大型旅行社宣布推行無薪假或裁員。 （資料圖片）

另外，縱橫遊常務董事袁振寧在商台節目《在晴朗的一天出發》就指，估計未來會有8至10間大型旅行社宣布推行無薪假或裁員。至於縱橫遊近期雖然推出本地遊開源，但只可以幫補約一成，惟因該公司自三月起發展網購業務，暫時毋須推行全體員工停薪留職或裁員，但會要求部分人放無薪假。

旅遊業議會主席黃進達在同一節目表示，旅遊業議會在今年年初至有人手調整，被問到未來是否需要裁員或減薪時，他稱正研究如何節流。他稱，今年結業的旅行社比去年增加，不少公司也實行緊縮政策，例如「大舖轉細舖」，現時亦有旅行社正研究削減多少人手，相信未來會有更多旅行社考慮停薪、裁員。

他認為，保就業計劃勉強可以令旅行社有能力保留員工，希望政府考慮到旅遊業處於特殊窘境，完全沒有業務可做，比其他行業嚴重，「可唔可以有其他考慮？因為關係到行業生存，即使他日好返，如果行業專才已經離開，叫人返嚟都唔易。」他又希望政府加大本地遊每團名額，未來亦可增加綠色本地遊鼓勵金。被問到有業界要求使用旅遊業賠償基金支援業界，黃進達稱政府指該基金屬法定基金，用作賠償給旅客，若用作支援業界，或需修例，需時很長。