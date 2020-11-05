城大研究證海堤設人工生態磚可提升生物多樣性　數量最多增逾4倍

香港水域污染嚴重，海洋生物多樣性亦受影響。香港城市大學有研究團隊，在大嶼山深水角及屯門樂安排的垂直海堤設置具罅隙及溝槽的實驗磚塊，一年後發現相對沒有罅隙的磚塊，在有罅隙的人工生態磚塊上物種增加了19%至51%，生物數量亦增加59%至416%，數字亦較平滑的海牆高。

團隊指在磚塊加上罅隙可增加表面複雜性，能提供較多的遮陰地方，以及使磚塊表面溫度下降，令螺類及帽貝等更多不同物種在上面生長。團隊又強調，該技術可應用於香港現有的所有海堤。研究結果已於國際期刊《海洋污染簡報》（Marine Pollution Bulletin）上發表。

人工生態組件的原貌（左），和置於海堤12個月後（右）的情況，可見有不少生物例如蝸牛及帽貝等物種依附在上面生長。（城大提供）

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任、化學系環境毒理及化學講座教授梁美儀，領導海洋生態學家團隊，利用人工生態組件在香港西面水域提升海堤上的海洋生物多樣性。

研究團隊在大嶼山深水角及屯門樂安排的垂直海堤設置了實驗磚塊。這些磚塊按照生態工程及有助生態環境的原理製造，每塊磚均有罅隙及溝槽，為海洋生物提供微棲地；並有陰暗部位，可減低磚面於潮退和夏天時的溫度，解決現有海堤過熱的問題。此外，研究團隊以雙殼貝類種植法，在一半的磚上種上本地石蠔僧帽牡蠣，增加棲地複雜性。

梁美儀（左）和研究人員展示人工生態組件。（城大提供）

結果發現，罅隙深達2.5至5厘米的磚塊，在陰暗位置出現的物種數量，比外露壁架部位多出兩倍。相對沒有罅隙的磚塊，有罅隙的人工生態磚塊能承載更多的物種及生物數量，數量最多增加了416%。

梁美儀解釋，本港持續填海發展，在海邊建設的海堤缺乏遮蔭及儲水，於夏季午間潮退時會變得溫度極高，不宜海洋物種棲息。而人工生態組件可改善這種不利的生態環境，供較多的遮陰地方及使磚塊表面溫度下降；亦為為其他生物提供食物，形成健康的生態系統。

研究團隊在樂安排海堤設置的人工生態組件。（城大提供）

研究團隊獲土木工程拓展署資助，在馬料水、西貢及屯門的垂直及斜坡海堤進行多種人工生態組件測試，包括磚、面板、潮汐池、鎧裝組件及蠔殼籃。

研究亦屬「全球海港研究計劃」的一部分，該計劃在倫敦、三藩市及悉尼等全球14個海岸城市設置相同的實驗磚塊，研究為期12個月。結果顯示，各地情況雖略有差異，但各地設置外型複雜的磚塊，均能提升在其上生長的海洋無脊椎動物之多樣性。