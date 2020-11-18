消委會｜抽查10本改版教科書　一本被評為無需改版　售價卻貴一成

消委會繼去年檢視改版的中學教科書，今年再邀請43名專家評核10本中學教科書是否改得合理。結果發現，9本則屬於「略有需要改版」；但天行教育出版的《新高中中國文學（時序版）３》，被評為屬「應作重印兼修訂」，即無需改版，而新版只是將部分圖片調換位置等。新版售價為每本175元，較舊版160元貴近一成，惟未列入教育局的「適用書目表」內。 教育局回應指，該本中國文學教科書未經局方評審，故未能作出評論。天行教育出版則指，不少練習和題目均有需要更換，而「文學創作」絕大部分重寫後更切合學生需要。

今年消委會再邀請43名專家評級10本中學教科書。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

消委會專家：無充分改動原因

在本周一出版的新一期《選擇》月刊，公布一項教科書改版調查。被評為屬「應作重印兼修訂」、即無需要改版的教科書為《新高中中國文學（時序版）３》，由天行教育出版（香港）有限公司出版。

消委會邀請的專家指出，書中以「中晚唐、兩宋文學」，取代舊版的「唐宋文學」作為時序單元，但內文卻只列舉中唐的古文，不太恰當。另一方面，新版只將過去分散於舊版每章節的「文學創作」單元搬移至分冊末部，未有充分的改動原因。

專家評定內容「可改可不改」，而章節遷移和版面及設計改動更屬「不需要修改」，是十本書唯一取得此總結評語。

消委會指新版《新高中中國文學（時序版）》，部分內文沒有顯著改動，僅稍為改格式。（消委會圖片）

三本中國文學教科書並不在「適用書目表」內

另外兩本同樣屬於天行教育出版的《新高中中國文學（時序版）1》及《新高中中國文學（時序版）２》，同樣評為章節遷移、版面及設計改動為「可改可不改」，只有第1冊的內容獲專家評為屬於「略有需要改版」。三本教科書各由舊版的160元，上調至175元，加價近一成。

教育局回應指，該三本教科書並不列於「適用書目表」內，故未能就調查作出評論。

天行教育出版表示，教科書中除了篇章的改動外，不少練習和題目均有需要更換，而「文學創作」絕大部分重寫後更切合學生需要；而部分內容更以免費電子書形式出版，學生經封面二維碼即可連結至相關內容。

教育局撐7本書有實際改動需要

另外的7本教科書，專家則認為是「略有需要改版」，當中兩本教科學改版後未有加價，其餘則輕微上調價格，加幅約2至5%。

教育局則指，接納該7本教科書的改版申請，認為它們全部是在內容方面有實際的改動需要，並非評級所指的「略有需要改版」。

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