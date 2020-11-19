朱凱廸等3人涉潑惡臭液案　等終院同類案裁決　案押後至明年2月

前立法會議員朱凱廸、許智峯及陳志全昨被上門拘捕，分別被指與5月及6月在立法會會議期間，疑欲向主席台方向潑惡臭液體有關。警方分兩案起訴，3人被控企圖施用有害物品等罪，以及違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪，今午（19日）於西九龍法院提堂。被告暫時毋須答辯，押後至明年2月11日再訊，以候同類案件的終審法院聆訊結果，期間3人獲准保釋。

首案只有許智峯（38歲，區議員）一名被告。許被控兩罪，指他於今年5月28日在立法會會議期間，向梁君彥潑臭液。

首罪為「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」，指他當日在立法會綜合大樓1號會議廳內，意圖使淨君彥受損害、精神受創或惱怒，而企圖非法及惡意向他施用有害物品，即含有甲疏醇、硫化氫和一氧化碳的物質。而次項的藐視罪指，他同日同地在立法會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

另一案與6月4日的立法會會議有關，涉及3名被告，依次為朱凱廸（43歲，區議員助理）、陳志全（48歲，網台主持）及許智峯（38歲，區議員）。

朱被控一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品罪」，指他當日在立法會綜合大樓1號會議廳內犯案，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，而非法及惡意向該人施用有害物品，即含有氨和苯并吡咯的物質。其餘兩人各自被控一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪」，指他們同日同地犯案，而企圖施用的物質與朱使用的物質相同。

3人另各自被控一項藐視罪，指他們同日同地在立法會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

辯方要求等候梁國雄案裁決

辯方申請押後以待索取文件，以及等候終審法院就2016年梁國雄立法會涉搶文件案的聆訊結果。朱、陳二人以1000元保釋，許智峯就兩案以2000元保釋，3人亦須每周往警署報到一次，及居於報稱地址。

案件編號：WKCC4002-3/2020