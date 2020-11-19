張深記向4間餐廳及酒店供應冷藏乳豬　提供逾86萬回佣判囚30個月

廉政公署今日（19日）表示，一名凍肉供應商早前就乳豬供應，向一間中菜餐廳，及3間酒店的廚師，提供非法回佣，合共逾86萬元，今日被區域法院裁定罪名成立，判入獄30個月。

廉政公署指，張深記曾向多間中菜餐廳及酒店供應冷藏乳豬，案發時該公司的營運者為張志超。案情透露，被告張志超於2014年，與南海一號燒味部主管陳生濱達成協議，就該餐廳訂購的每隻乳豬，向陳提供回佣70元。根據兩人協議，陳不會投訴張深記供應的食品質素。案情指，張志超曾向陳生濱提供非法回佣共約26萬元，包括二人於2018年1月3日被捕時，廉署人員搜出一個藏有7,380元的公文袋。

案情又指，張志超與海景嘉福洲際酒店（海景嘉福）燒味部主管陳朝暉，達成相類的非法回佣協議，雙方同意被告就海景嘉福向張深記訂購的每隻乳豬，向陳朝暉提供10萬元非法回佣。被告因而於2014年1月1日至2017年12月31日期間，提供非法回佣共逾18.5萬元。廉政公署指，張志超亦向另外兩間酒店燒味部的2名主管，提供非法回佣，總額共約41.7萬元。

張志超今日被判入獄30個月，暫委法官鍾偉強判刑時表示，案中的貪污勾當歷時4年，涉及的非法回佣金額龐大，令相關餐廳及酒店聲譽受影響。另外，陳生濱與陳朝暉亦因接受非法回佣而被廉署另外分案起訴，前者被判入獄3個月，後者則被判240小時社會服務令。