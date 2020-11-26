張祺忠涉殺妻｜夫婦溝通問題成求助首位　社工指啞忍讓步無助解決

港大機械工程學系副教授張祺忠，涉於兩年前在港大偉倫堂宿舍內，以電線勒死妻子，案件審訊期間揭示張常受妻子辱罵，曾憤怒到手震，及患上抑鬱症。他最終被判謀殺罪成。 有婚姻輔導機構表示，夫婦在處理重大決定如出現分歧，不應以讓步方式解決問題，否則或成下一次出現分歧時的爭執點，建議雙方應聆聽彼此要求及局限；一旦出現情緒困擾，應盡早求助。

根據香港公教婚姻輔導會中心數據，去年收到約270個婚姻問題求助個案，當中約四成是男性，婚姻問題首位是溝通及衝突處理（36%），其後是個人情緒（17%）、婚外情（13%）及角色衝突（8%）。

社工：忍讓無解決問題 應靠溝通

夫婦溝通問題令婚姻觸礁，中心主任兼註冊社工葉麗碧表示，伴侶一方若要求多多，一般自覺正常，做不到只是對方無法配合，而另一方則認為對方不能體諒自己需求及難處，令溝通變得單向。她認為，夫婦若僅靠讓步方式解決問題，或成下一次的爭執點，「上次我讓咗你，今次你一定要讓返我」，問題並沒有解決，建議雙方應坐下來溝通，在作重大決定時如移民、子女升學、投資等，讓對方明白自己的要求及難處。

一旦對方拒絕溝通，她分析指，或是因過去不好經歷，認定對方不會聆聽、只想說服自己接受、最終只會吵架收場，認為這些問題應優先處理。

葉麗碧認為，夫婦在做重大決定時，如移民、子女升學、投資等，應讓對方明白自己的要求及難處。（高仲明攝）

靠啞忍承受惡言 做法不人道

葉麗碧表示，若伴侶常惡言相對，或因過去相處經驗感失望，或被對方傷害自己，希望作出報復，也不排除是病態，要靠藥物令自己平靜；另一半若長期啞忍，做法不人道、對自己也是一種傷害，應向對方表達這些言語令自己不舒服、對彼此關係亦不好，最理想是尋找適當輔導。她指出，若出現情緒問題，例如寢食難安、有負面思想，失去動力、易怒及不開心等，亦應尋找輔導。

至於其他家庭成員的角色，她認為家人只能在旁支持，例如察覺一方有情緒問題，建議陪伴外出及求助。