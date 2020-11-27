通識科｜專責小組報告倡保留評級制　主席認政府決定「去得更遠」

特首林鄭月娥三年前上任時，在教育政策提出「專業領航」，成立八個專責小組深入研究及檢討，當中設立學校課程檢討專責小組，負責檢視中小學課程。小組經歷逾兩年半時間，九月下旬向教育局提交報告，建議維持通識科「必修必考」、沿用七個評級、將獨立專題研究（IES）轉選修等，不過，教育局今日宣布多項「變革」建議，都與報告建議內容有異。 小組主席陳黃麗娟接受《香港01》訪問，認為局方建議大致與小組方向一致，但承認部分與報告有出入，改動是「去得更加遠」。她關注評級變為「合格/不合格」後，如何釐定合格的界線、等級是否沿用「2」、大學對該科的認受性等。她未有評論局方決定是否政治凌駕專業，只稱「各有各嘅職責」，「明白局長有佢要面對嘅perspective（角度）。」

學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟接受《香港01》訪問，認為局方建議大致與小組方向一致，但承認部分與報告有出入，改動是「去得更加遠。」（香港校長中心）

學校課程檢討專責小組於2017年11月成立，整體檢討中小學課程，去年6月底至10月中展開為期3個月公眾諮詢，收到逾10萬意見書，亦有與中小學校長及教師會面，最終於今年9月下旬向教育局提交檢討報告。針對通識科方面，報告建議維持通識科「必修必考」、保留1至5**七個評級、縮減課程內容、將IES專為選修部分、釐清課程範疇等。

小組主席、聖保羅男女中學前校長陳黃麗娟接受《香港01》訪問時表示，今日從新聞中知悉局方對通識科的改動建議，認為建議大致與小組方向一致，希望為新高中課程「減磅」，釋放教學空間。不過，她亦承認局方多項建議與報告有出入，包括通識科「減一半」課時及內容、完全取消IES、評級轉為只得「合格/不合格」等。

通識科合格率近九成 反映保留評級不礙學生學習

她指，過往文憑試通識科合格率高，達到近九成，反映學生在該卷取得合格的壓力不大，保留1至5**評級不太影響學生學習，甚至有助判別考生能力高底，所以小組未有特別考慮改變該科評級。她亦指，小組建議將IES轉為選修，是希望尊重學生多元性，讓他們可以按根據個人興趣、升學選科而選擇。

陳黃麗娟形容，局方今次改動是「去得更加遠」，尊重局方決定，亦認為局方尊重小組，過往未曾干預運作。她不評論今次通識科變革是否政治凌駕專業，但不認為局方將小組「擺上枱」，「各有各嘅職責」、「明白局長有佢要面對嘅perspective、需要考慮嘅嘢更闊。」

她亦不認同通識科將會變為「國教科」，至於日後課程如何刪減，倘保留香港發展、環保衛生等世界議題等，相信問題不大。不過，她關注評級變為「合格/不合格」後，如何釐定合格的界線，「合格標準會比依家高定低？」亦關注相應的等級是否沿用「2」、大學對該科的認受性等。

教育局局長楊潤雄今日表明，期望最快可以明年九月推行新改革的通識科。（高仲明攝）

若明年九月推新課程 業界質疑如何準備 質疑教育局備有執行內容

報告曾指，通識科經修訂後的課程，或需時三至四年才能於中四級開始推行，而課程發展議會下的專責委員會正展開討論。不過，局長楊潤雄今日表明，期望最快可以明年九月推行新改革的通識科。陳黃麗娟表示，不知道執行時間是否充足，但相信議會要加快進度。

有教育界人士分析，課程發展議會一直按照小組報告跟進及討論通識科，局方今日卻針對通識課程提出多項變動，與報告大相徑庭，變相令議會「硬食」跟進。該名人士指出，過往課程檢討需要一年以上時間，若明年九月開學推出新課程，議會最多只有約8個月時間討論，質疑如何探討執行細節，學校實際上可以如何準備，例如取消IES後的教學內容、師資及評卷員的培訓、大學如何在三年時間內改動入學準則，「除非教育局已『有碟主菜』已煮好。」