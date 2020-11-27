施政報告．直播｜邱騰華︰海鮮舫營運要商討　不會只做酒樓賣海鮮

特首林鄭月娥本周三（25日）發表《施政報告》，當中較為矚目是「躍動港島南」，將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，並活化無償贈予政府的珍寶海鮮舫，由海洋公園和非政府機構協作使用，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，成為令海洋公園「重生」計劃之一。 商務及經濟發展局局長邱騰華、香港貿易發展局主席林建岳博士、香港旅遊發展局主席彭耀佳博士及香港設計中心董事羅仲榮博士今日（27日）會出席記者，講解相關落實細節。 《香港01》會直播記者會。

政府計劃活化珍寶海鮮舫，將由海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

【11:43】邱騰華多次被問到珍寶海鮮舫的未來發展方向，以及會否增添海洋公園負擔。邱表示，就珍寶未來的營運方式，仍要同海洋公園商討，但相信海鮮舫不會只做酒樓賣海鮮，必然利用本身條件。他強調，珍寶是港獨特地標，位處於漁港的核心地點，是好好的亮點，會研究如何利用該艘流動畫舫，配合南區發展，幫助公園重建。他又稱，海洋公園重生是困難，要向前看，要看新機會，與海洋公園磋商時，希望以招標形式引入營運者，不會構成額外負擔。

【11:28】旅發局主席彭耀佳指，旅遊業正面對非常嚴峻的經濟環境，旅發局支持推動旅遊業長遠措施，尤其是躍動港島南，有助進一步深化香港大城小區，研究重新包裝。旅遊業會積極宣傳香港，以維持國際曝光，期望疫情過後，香港能成為國際旅客的首選目的地，並推動旅遊氣泡。

而大灣區也是旅遊業重要發展策略，會繼續吸引大灣區旅客，並與大灣區城市合作， 建立大灣區旅遊品牌，以香港為樞紐。旅發局正審視香港旅遊定位，會繼續與業界保持溝通，待開關後盡快推出優惠及產品。

【11:24】貿發局主席林建岳表示，內地經濟步伐恢復得最快，為香港提供發展機遇，本港商貿會由內、外循環入手，第一個工作是提供一站式支援服務，幫助中小企利用大灣區，打入內地市場。第二個工作則是運用一帶一路帶來機遇。

【11:21】旅遊業方面，邱騰華表示，海洋公園及躍動港島南計劃會注入新元素，包括海洋公園水上樂園，希望明年夏天啟用，而珍寶海鮮舫擁有者亦無償送出海鮮舫予海洋公園，可與海洋公園重生計劃合拍，並利用附近水體，增加海上設施，配合南區發展。

創意產業方面，邱稱，很多企業均面對大困難，轉型除要發展科技，亦不能忽略創意加入，當局兩年前已投入第一個10億元，發展創意智優計劃，涵蓋8個香港行業，希望新的10億元，可加強引入創意、數碼化等工作。

邱騰華續稱，近幾個月政府集中直接支援企業，保就業。對於行業支援，政府好多資金及新注入，如創意智優計劃、電影發展基金、中小企業拓展基金等，可以幫企業轉型開拓市場。

【11:14】展覽業發展方面，邱表示，防疫基金已投入10億2000萬元支援，適用期將延至2021年。近期雖有大型展覽受疫情影響，但中長期，會展業投放必須加強，當局已計劃開展灣仔北三棟政府大樓重建，發展為會展中心工作，而機管局亦會啟動亞博館第二期發展，合共增加約6.6萬平方呎樓面，展覽場地面積較現時多40%。

對於導致沙中綫過海段工程超支及延誤成因之一，會展站上蓋會展中心的發展計劃突煞停。邱解釋，因計劃出現延遲，工程地方亦受限制，故審視後決定放棄，改為集中發展灣仔北3座政府大樓改建及亞博二期場地。

【11:05】商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前要做好防疫及抗逆境，目標是重啟經濟找出生機和出路。目前不同經濟體均受疫情影響，坦言如不能戰勝疫情，就不能克服經濟逆境，而過往兩季全球預測，如果疫情不能管控疫情，經濟會繼續衰退。現時除中國經濟已有「V型」反彈，其他都仍然沉底。港府在制定經貿策略方面，要兩條腿走路，既關注管控疫情走出逆境，亦要盡量掌握商機。

邱稱，重啟經濟找出路有三個方針︰

1.利用雙循環策略，充分利用國家內循環。

2.外部經濟差，必須尋找有利香港，利用香港優勢，發掘市場。

3.有行業受困較深，需要當局支援，會支持中小企業協助轉型。

▼施政報告2020八大重點▼

+ 2 + 2 + 2

↓過渡性房屋↓

+ 2 + 2 + 2

↓大坑西邨↓

+ 6 + 6 + 6