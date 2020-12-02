AIA經紀串通4名投保人虛報受傷　呃佣金及賠償涉款13萬元

廉政公署昨日（1日）分3宗案件起訴友邦保險（AIA）一名前保險代理人及四名保單持有人，控告他們涉嫌在投保申請及保險索償中作虛假陳述，包括虛報職業、月薪、資產，並指因扭傷需接受多次物理治療等，詐騙保險公司佣金及醫療費用賠償共逾13萬港元。各被告已獲廉署准予保釋，將於明日（3日）在東區裁判法院答辯。

廣署控AIA一名前保險代理人與4名投保人，涉詐騙保險公司佣金及醫療費用賠償共逾13萬港元。（資料圖片）

被告包括︰友邦保險（國際）有限公司前保險代理人伍永基（38歲）；及4名保單持有人，任職技術員的姚俊豪（25歲）；地勤人員姚景烜（25歲）；裝修工人葉家寶（37歲）；及銷售員陳嘉宇（33歲），被控共8項串謀欺詐罪名。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。有關罪行涉於2017年6月至2019年4月期間發生。

友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。友邦保險在處理投保申請時，會考慮客戶的職業、年薪及病歷等。若保單附有意外保障附加契約，保單持有人可按實報實銷的方式，獲發還醫療費用，並可獲額外的賠償金。每宗索償均須附上求診收據及病假證明書等相關文件以作證明。

廣署控AIA一名前保險代理人與4名投保人，涉詐騙保險公司佣金及醫療費用賠償共逾13萬港元。（資料圖片）

虛報職業、月薪、資產及右腳踝受傷

在首宗案件，伍永基及姚俊豪同被控兩項串謀欺詐罪名。伍永基另與姚景烜同被控一項串謀欺詐罪名。其中兩項控罪指，伍永基及姚俊豪涉嫌一同串謀和與友邦保險另一名保險代理人，串謀欺詐該公司，虛報姚俊豪職業、月薪、平均每月開支及累積流動資產，以及其右腳踝受傷。友邦保險據報因而被誘使批准姚俊豪的保單申請，及向其支付保險賠償，以及向伍永基支付佣金。

餘下控罪指，伍永基與姚景烜涉嫌一同串謀和與上述第二名保險代理人，串謀欺詐友邦保險，虛報姚景烜的職業，誘使該公司批准其保單申請及向伍永基支付佣金。伍永基據報就該兩份保單獲支付佣金共逾1.5萬港元，而姚俊豪的保險索償，據報金額約約1萬港元（約1,300美元）。

呃搬重物時扭傷接受物理治療

在第二宗案件，葉家寶被控的３項串謀欺詐。控罪指，他涉嫌與該第二名保險代理人一同串謀欺詐友邦保險，虛報職業及平均月薪，以及報稱在搬重物時扭傷左肩膀及右手手腕，並曾6次接受物理治療。該保單其後涉及保險賠償逾2萬港元及保險索償約3萬港元（逾3,800美元）。據報該第二名保險代理人獲支付佣金共逾8,800港元。

在第三宗案件，陳嘉宇被控兩項串謀欺詐罪名。其中一項控罪指，他涉嫌與該第二名及第三名保險代理人，一同串謀欺詐友邦保險，虛報職業及其右膝蓋受傷，從而誘使友邦保險向陳嘉宇支付保險賠償逾2.2萬港元。

餘下控罪指，陳嘉宇涉嫌與該第二名保險代理人一同串謀欺詐友邦保險，訛稱陳嘉宇右肩膀受傷及5次接受物理治療，從而誘使友邦保險向他支付保險賠償。有關保險索償據報金額約3.4萬港元（逾4,400美元）。