言語治療服務輪候長　中大樂語路APP助家長過渡　捉緊訓練黃金期

政府言語治療服務嚴重不足，輪候服務時間長達至少一年，有礙特殊教育需要（SEN）幼童及早在學習語言的黃金期接受治療。為填補這個「空窗期」，中大語言學及現代語言系手語及聾人研究中心開設「樂語路」網上語言發展平台及訓練計劃，除提供講座及工作坊，幫助家長認識兒童語言發展，亦設語言遊戲訓練應用程式，讓父母可在家輕鬆訓練子女發音、詞組、句子等，打好語言發展基礎。

中大語言學及現代語言系博士後研究員王芾（左起）、教授鄧慧蘭及言語治療師莊鳳慈均指，政府言語治療服務輪候時間長，希望平台協助家長在過渡期，盡早訓練語言發展遲緩的小朋友。（胡家欣攝）

學前懷疑有SEN的學童，會經由母嬰健康院轉介，到衛生署轄下的兒童體能智力測驗中心接受評估，按照需要提供支援及跟進。不過，每階段的服務輪候時間平均由六個月至逾年不等，令不少家長等候期間忐忑不安，黃女士是其中之一。

輪候特殊幼兒中心學位兩年 家長等候期間感無助

她的女兒兩歲入讀N班時，被學校察覺懷疑患有自閉症，由評估確診到獲派特殊幼兒中心學位，需要等候兩年時間。黃女士指，輪候服務期間感到無助，女兒言語發展遲緩，不懂正確發音，但如何訓練則無從入手。她指，坊間言語治療服務昂貴，難以負擔，幸網上偶然發現「樂語路」平台，參與連串工作坊後，掌握有效訓練的技巧，配合網上平台教學資源，教授女兒正確發音、詞彙等，為入學前做好準備。

原評定語言發展較弱 後發現與育兒方法有關

另一位，育有三歲女兒的馮太指，兩年前發現女兒比同齡的小朋友較少發言，及後到母嬰健康院評估時，曾一度被評定語言發展較弱。她參與過「樂語路」的工作坊後，才發現自己育兒方法出現問題，因平日與女兒對話時，語速過快、問題太多，令女兒難以回答，「佢係唔識答，所以唔出聲。」



馮太期後改為多讓女兒「模仿」說話，提問時引導她回答，隨著年紀增長， 女兒目前已對答如流。

中大語言學教授：坊間欠幼兒語言發展資訊 平台有助家長訓練子女

「樂語路」平台於2017年開展，獲兩期共約1,500萬元的資助，暫營運至2023年。平台提供一站式免費服務，包括網上語言發展資訊平台、語言發展遊戲應用程式，設有家長工作坊及講座，教授詞彙、發音等親子互動技巧。另外，亦特別為低收入家庭、評定有言語障礙的兒童，提供個別五堂的語言治療，協助他們過渡至政府服務，目前已有約1.3萬名家長受惠。

中大語言學及現代語言系教授鄧慧蘭表示，不論小朋友是否屬SEN，相信家長都關心子女言語發展的進度，但坊間欠缺相關資訊及語言訓練服務，令他們在輪候政府服務時感到徬徨無助，故成立猶如家長自助平台的「樂語路」，希望可以支援有需要的家長，「佢哋得到充足資訊，可以無咁驚，然後知下一步點做。」鄧慧蘭指，平台並非可以取替言語治療師的訓練，但可協助家長在家訓練子女語言能力，從中提升親子關係及成長。

六歲前是學習語言的黃金期，言語治療師莊鳳慈表示，語言障礙成因有很多，小朋友在學前階段及早得到適當治療，可以大大改善情況，打好語言根基， 對日後邏輯思維發展有幫助。