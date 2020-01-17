【爸媽補習班】小朋友「漏口」　言語治療師示範如何搣甩口吃

「我…我…想食蘋果。」父母總希望小朋友口齡伶俐，一旦聽到他們口齒不清，甚至漏口，便會大為緊張。言語治療師解釋，小朋友口吃主要有3個成因，不過只要家長沒有太緊張，很多小孩長大後也能「搣甩」這個問題，父母不用過分擔心。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：李偉軒

言語治療師潘文瑋。

言語治療師潘文瑋（May）指，小朋友口吃的成因很多，常見的原因有3個。而家長發現小朋友說話「漏口」時，並不需要緊張地喝停或表現驚訝，否則形成孩子的心理問題時，他們要改善口吃便會更困難。

原因一：成長性口吃

May解釋，這方面的口吃是階段性的。試想像一個小朋友從3、4歲階段，他們的突然接觸到的環境刺激很多。他們開始上學，與其他小朋友的互動漸多，令他們想表達的事物有很多，不過他們的語言能力未必配合，即是腦袋比嘴巴轉得快，因此他們說話時出現「成長性口吃」。

小朋友有很多說話想說，但是組織能力不夠，所以說話就不連貫和流暢。有時候，他們說話時的字詞重複，例如「我、我、我…想食蘋果」；有時候，他們會拉長了一些字音，例如「我想食──蘋果」；甚至可能只是說話的開首不順暢， 加上他的樣子有少許不自然，出現很多眨眼動作。

憑這些特徵，家長可以發現小朋友可能在說話表達方面未準備得很好。只要小朋友的言語發展再追貼他們溝通的需要，到了4、5歲的階段，漸漸就會沒了口吃的現象，家長不用太擔心。

小朋友上學，刺激他們的事物多了。

原因二：協調問題

May指，假如家長看到小朋友說話時，喉嚨、頸項很「肉緊」，很易說到青筋盡現，那表示他說話時的呼吸、用氣和肌肉協調得不夠好。小朋友用氣不好，也會因他太肉緊的關係捏緊了喉頭，說話時變得不流暢。只要他練好說話、呼吸和肌肉的協調，呼吸和說話都可以同時順暢，口吃的問題便可以慢慢改善。

不懂用氣，令說話不流暢。

原因三：心理性口吃

很多小朋友在3、4歲出現成長性口吃，一開口說話時，他自己和身邊的人都很緊張。父母一聽到他出現口吃時，便要他「唔准講嘢住」，又或者立即被罵。結果他一緊張就口吃，慢慢形成心理上的問題，這情況或到長大了改善不到，口吃問題一直伴隨。

常常被鴨，形成心理問題。

口吃與遺傳有關嗎？

很多家長也會問，小朋友的口吃問題會不會和遺傳有關？

May解釋，遺傳是不排除的成因，不過小朋友說話能力也是模仿家人，所以時有發現是小朋友模仿了家長說話不流暢的特色，又或是看到家長說話時用氣也不是很順暢，他便模仿了那個協調方法。因此，假如家長有口吃，小朋友也有口吃，除了是遺傳之外，大有機會是環境性的因素而造成。

小朋友說話，都是模仿家長的說話方式。

發展遲緩VS口吃

如何得知小朋友的情況是口吃，還是言語的發展遲緩呢？

May認為，第一步我們要知道小朋友語言發展慢，會否就是導致他口吃的原因。 她建議小朋友先接受語言評估，知道他的語言能力與歲數需要是否配合。 假如他言語發展方面真的慢了，將先訓練他的言語發展，再慢慢幫助他脫離口吃的問題。

不過，如果小朋友的言語發展很好，只因為他心急，例如經常很多事想表達， 結果愈說愈差的話，我們反而要由小朋友說話的習慣開始來做訓練。

簡單訓練

如果小朋友說話有口吃，並且很頻密，家長只需提一提他：「停一停，呼吸一下先，等呼吸暢順後再說一遍。」然後再看看他能否自己說得流暢，如果不行 家長只需說一個順暢的示範給他，惟不一定要小朋友立即模仿一次。May指，小朋友能即時模仿到是最好，但即使說不到也給他一個順暢的示範，令他有機會慢慢學習，將能力內化，逐步改善到口吃的問題。

May強調，家長切忌因為小朋友口吃而大聲責罵，或者家長自己對他口吃的問題大為緊張，每逢小朋友口吃，父母的樣子也立即崩緊了。「其實小朋友能感覺到緊張的氣氛，對他們來說亦有影響。」May說。