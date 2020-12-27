通識改革｜學生團體憂疫情下被遺忘　擺街站籲大眾關注學術自由

反修例風波一年後，教育局決定改革高中通識教育科，包括將文憑試評分改為只評合格及不合格、課時減半等，並規定學生要到內地考察。 「中學時政」今日（27日）下午到銅鑼灣東角道擺設街站，呼籲大眾關心學界學術自由。團體發言人指，大眾將注意力集中在疫情和其他議題，期望以街站呼籲大眾關心學界學術自由。

促市民聯署反對改革 警車停泊附近未有干涉

學生團體「中學時政」下午3時到銅鑼灣東角道擺設街站，呼籲大眾關心學界學術自由，並向市民派發宣傳單張。團體以「與學生同行 反對赤化洗腦教育 堅拒校園政治打壓」為口號，反對通識改革「五大打壓」，包括強制學生到內地考察、教育局審查通識教材、逼使學校進行各種政治宣傳活動等。團體又發起「全港撤回通識科改革聯署」，呼籲市民上前掃描二維碼參加聯署。現場所見有警車停泊於怡和街駐守，但未見有警員干涉活動。

「中學時政」發言人Michael指，疫情下「大家人人自危、擔心生計，對學界嘅嘢冇咁關心」。（盧翊銘攝）

指大眾對通識改革「冷淡、唔在意」

「中學時政」發言人、就讀中四的Michael認為，現時大眾將注意力集中在疫情和其他議題，「大眾有更加密切關係嘅議題，例如明日大嶼、限堂食、保就業」，又認為「大家人人自危、擔心生計，對學界嘅嘢冇咁關心」，故大眾對對通識改革的態度「冷淡、唔在意」。他期望透過街站，呼籲大眾關心學界學術自由，認為捍衛學術自由並非只是學生和教師的責任。

日前特首林鄭月娥指，通識科出現「異化」，令學生可能受某一種意見影響。Michael認為，政府不應將現時的社會問題歸咎於通識教育科，「唔好淨係識得將個波踢嚟踢去」，而是應該正視大眾的訴求。

通識科其中一項改革規定學生要到內地考察，Michael認為，當局目的是為了讓學生「覺得國家好美好」。他又擔心改革後，學生回答試卷時會考慮答案政治是否正確，憂慮「政治不正確」的答題會有機會影響成績。