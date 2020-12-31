新冠肺炎・最新｜增68宗確診　3樓宇剔出強檢名單　另3樓宇須強檢

新冠肺炎第四波疫情持續，今日大除夕（31日），本港新增68宗新增個案，累計增至8,847宗。新增個案中，有6宗為輸入個案，62宗屬本地感染，其中18宗屬無源頭。彩雲邨啟輝樓一名住戶確診。 當局昨公布43幢樓宇在過去兩星期，出現兩個或以上無關連染疫單位，列為首批因應新規定，須強制檢測的大廈，居民今起至1月4日內須檢測。張竹君指，檢視資料後有3幢樓宇錯誤列入名單，涉事觀塘曉麗苑曉星閣，將軍澳翠林邨安林樓、青衣青華苑華欣閣須剔出名單。張就事件向受影響居民致歉。 另有3幢樓宇新加入強檢名單，包括慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈及何文田邨靜文樓。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

【16:48】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報80宗個案，有2名病人離世，另有1名明愛醫院病人今早10時離世。同期間，有91名病人康復出院，目前尚有788名確診病人留醫，當中有51人情況危殆，47人情況嚴重，其餘病人情況穩定。負壓病床數目是1,259張，使用率64%；負壓病房數目是691間，使用率74%。

報告事項：

1.屯院一名病人服務助理，昨下午到急症室求診，採樣結果發現初步陽性，目前已入住屯院隔離病房，病情穩定。涉事員工曾於11月底起，在隔離病房工作，有穿合適裝備。12月29日開始，已調回普通內科病房工作。醫院已開始與衞生防護中心做感染控制追蹤，涉事員工曾負責6名內科病房病人餵食工作，期間沒有戴面罩，而面對面時間長，需被列為密切接觸者，要隔離檢疫。另有4名同事，包括1名護士及3服務助理須檢疫。涉事病房已停收新症及安排檢測。

東區醫院87歲腦退化男病人自行乘巴士離開 由熱心市民尋回後初確

2.東區醫院1名80歲男病人，原於竹篙灣隔離，昨下午因不適由救護車安排送院。病人當時神情呆滯，認知似乎有問題，獲安排入隔離房間。病人在發燒房等候上病房期間，下午約5時發現他自行離開，急症室即派員尋人，下午6時聯絡到病人，期間由1名熱心市民陪伴，在巴士站接回。病人樣本結果初步確診。醫院會檢視事件並提醒保安注意病人行蹤，醫院會加強保安，有需要時會尋求警方協助。

新冠肺炎｜伊院病人輸確診捐血者血小板翌日離世 交死因庭跟進

3.紅十字會12月30日接獲一名捐血人士通知確診，事主在12月17日於旺角捐血站捐血，當日無任何病徵，並成功通過篩選。站內人士都有口罩，有合適裝備，感染風險低。至於事主捐出的血小板於12月20日已被輸入病人體內，有關病人翌日因本身疾病惡化而離世，個案會交死因庭，並再做檢測。其他血製品已回收並銷毀。

今日新增68宗確診，張竹君指，經檢視後昨日有3幢樓宇被錯誤列入強制檢測名單，會將相關樓宇剔出，並向受影響居民致歉。今日另增3幢樓宇須要強制檢測。（鍾妍攝）

強制檢測｜衞署擺烏龍 3大廈不符強檢準則 居民毋須強檢

【16:39】張竹君指，當局昨日公布43幢大廈強制檢測名單，檢視資料後，發現有3幢大廈不符準則，需剔出強檢名單，包括觀塘曉麗苑曉星閣，將軍澳翠林邨安林樓、青衣青華苑華欣閣。她說，當局會改善中間各環節，就向市民帶來不便致歉。她續指，今日新增3幢樓宇列入強制檢測名單，包括黃大仙慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈及何文田邨靜文樓。

強制檢測大廈12.31｜慈愛苑何文田邨各一大廈上榜 新增德寶大廈

【16:36】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增68宗確診，患者年齡由1歲至84歲，涉37男31女，累計個案增至8,847宗。新確診個案中，輸入個案佔6宗；62宗為本地感染個案，無源頭個案佔有18宗，44宗有關連。

張竹君續指，新增個案中，有1宗涉彩雲(二)邨啟輝樓住戶，從污水檢驗結果啟動強制檢測後找到，患者25歲，早前因喉痛於12月25日到門診求醫。 根據病毒基因分析結果，早前南非到港旅客的輸入個案，患者（患者編號#8724）樣本為N501Y V2型南非新變種病毒。

▼政府及港大早前公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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【16:15】消息指，今日新增約70宗確診。

新冠肺炎｜疫情阻離港 市民除夕酒店Staycation 扮度假慶新年

【16:06】疫情蔓延全球，喜愛旅遊的港人未能離港度假慶新年。今日除夕，不少市民因未能離港，改到酒店訂房「Staycation」與親友共同跨年，今日下午尖東有酒店，大堂已「打蛇餅」出現輪候登記入住的人龍。有市民表示，往年除夕都會趁長假期離港外遊，即使今年已4度「Staycation」，但在家慶祝怕太嘈被投訴，夜晚亦無堂食，故選擇訂酒店與男友「二人世界」。

新冠肺炎｜除夕添亡魂 居元州邨77歲翁入院一周亡 本周暫錄12死

【12:50】明愛醫院今日（31日）公布，一名77歲有長期病患的男病人（個案編號：＃8561）12月25日聖誕節因發燒及肺炎入住明愛醫院，同日確診感染新冠肺炎。病人情況持續惡化，今早10時不治離世，是本周日（27日）起計，第12名死亡的確診者。翻查資料，離世患者感染源頭不明，生前居住長沙灣元州邨元滿樓。

新冠肺炎｜水務學會建議喉管接駁位塗番梘水 有氣泡冒出即漏氣

【11:15】多幢大廈出現不相關的新冠肺炎確診個案，政府要求43幢大廈強制檢測，疑和大廈喉管有關。香港水務安全學會會長陳漢輝今天（31日）在港台節目《千禧年代》上表示，喉管老化或經過改裝可能導致漏氣，有病毒傳播風險，值得關注。他建議，居民自行塗一些番梘水在喉管接駁位，檢查有否氣泡冒出，若有就代表喉管漏氣，又指若等到居民嗅到在單位傳出異味才處理問題已經太遲。

（資料圖片 /高仲明攝）

新冠肺炎︱互動月曆看2020各場所關閉總日數 停業最長竟然是…

【08:00】新冠肺炎疫情下為減少人流聚集，不少場所被強制關閉，包括康文署場地、健身室、美容院、酒吧、戲院、健身中心，甚至連食肆都曾全日禁止堂食。《香港01》以互動月曆形式，回顧12類處所今年停擺情況。

不同處所中，又以曾爆發群組個案的酒吧關閉時間最長，一年中超過半數日子都需提早關門或全日不能營業，而食肆亦有160多天不能全日提供堂食，7月29至30日更全日禁堂食。市民因此漸漸適應網上購物、Staycation等新常態。

確診食肆｜增28間餐廳 近半平安夜聖誕有患者光顧 多酒樓火鍋

【00:35】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周三（30日）新增54宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增28間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於平安夜（24日）至聖誕節長假最後一日（27日），遍佈港九新界。

不少是屋苑商場餐廳，如樂富廣場的茶木．台式休閒餐廳、黃大仙中心北館的翠華餐廳等。其中九龍灣麗晶商場有兩餐廳上榜，另外有7間酒樓及火鍋店亦上榜，包括杏花新城的稻香、又一城的望月樓等。

▼新增餐廳有患者足跡（12月30日）▼

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確診大廈｜住址全覽 坪石邨藍石樓增至8宗 德田邨德隆樓爆疫

【00:00】政府擴大強制檢測範圍，上榜的疫廈以九龍區佔最多。周三（30日）本港新增54宗個案，衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，九龍區繼續成重災區，佔一半確診個案，當中最多是已列入需要強制檢測的牛池灣坪石邨藍石樓，再多4名居民染疫。

而佛教醫院染疫的內科女護士，同樣是九龍區居民，居於藍田德田邨德隆樓，該大廈同樣需要強制檢測，早前另有一名女住戶確診，感染源頭不明，故醫管局不排除女護士是院外感染。

▼新增54宗確診個案居住大廈名單▼

昨日總覽：新冠肺炎・12.30｜強制檢測大廈名單公布 初步確診反彈至50宗以上強制檢測大廈｜同座2宗無關連確診須強檢 一文看清43座大廈名單強制檢測大廈｜新增54宗確診 政府將公布有40多幢大廈需強檢強制檢測大廈｜彩雲邨啟輝樓疑有隱形患者 有訪客聞訊掉頭走新冠肺炎｜采頤花園11座疑須強檢 確診單位對面居民：4日冇出街新冠肺炎｜坪石邨過百人排隊候檢測 居民封排水口：拎個兜沖涼

【00:00】新冠肺炎疫情肆虐，不少港人到戶外踏單車，意外亦隨之上升。根據運輸署數字，今年首三季有1,813宗涉及單車的意外，及1,744名騎單車人士傷亡，兩項數字較去年同期增加約五成，尤其以大埔汀角路和吐露港公路為多。

警方指出，274宗致命及嚴重意外中，近九成人無戴頭盔，14宗致命意外中，13人為騎單車人士，僅4人有戴頭盔，提醒市民宜穿戴合適裝備踏單車，亦應遵守道路使用者守則。醫輔助隊同期處理1,778宗急救，其中10月高峯超過800宗，較以一般月份增加三倍。

新冠肺炎｜單車意外升五成 首三季14死 九成嚴重傷亡者無戴頭盔

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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▼坪石廣場流動採樣站情況▼

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新冠肺炎｜近日確診個案多涉聖誕家中派對 張竹君：有啲20人聚會新冠肺炎｜佛教醫院累計2病人1護士染疫 確診護士住所有患者新冠肺炎｜聯合醫院爆疫2D病房89歲女病人離世 群組累計三死新冠肺炎｜日奪3命 63歲中風男病人離世 累計146人死新冠肺炎｜元州邨、廣福邨2名源頭不明老婦離世 本港累計145人死