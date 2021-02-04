01職人｜GSK藥廠HR總監：文科商科生皆可入行　教寫CV、面試貼士

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-04 08:00

醫療行業在本港的待遇相對優厚穩定，成為學生選科大勢所趨，其中藥劑行業近年被指人手過剩。藥廠葛蘭素史克（GSK）香港及澳門處方藥部人力資源總監何倩文接受《香港01》專訪時表示，現時就讀藥劑的同學的出路較以前多。 GSK在港並沒設實驗室，也沒有開設藥劑師職位，但擁有藥劑學科相關背景的畢業生，申請入職多個部門也有優勢。藥廠的醫學部主要負責藥物及疾病的醫學科學溝通工作；市場部須了解不同藥物的特性、適合哪些診所和病人等。何倩文稱，公司內部的調職機制靈活，只要個性積極，且能快速學習，文科生和商科生也可嘗試入行。

何倩文表示，擁有藥劑學科相關背景的畢業生，申請入職多個部門也有相當優勢。（鄭子峰攝）

GSK藥廠主要分為處方藥部和消費品部，前者共有20至30個職位，並設有七個分部，包括法規部、醫學部、合規部、市場准入部、投標部、品質保證部和臨床試驗部。GSK在港並沒設實驗室，也沒有開設藥劑師職位，但何倩文表示，擁有藥劑學科相關背景的畢業生，申請入職多個部門也有相當優勢。

她舉例說，醫學部主要負責藥物及疾病的醫學科學溝通工作；法規負責處方藥物牌照及相關法規事宜；市場部須了解不同藥物的優缺點、合適診所和病人等等，均要對藥物有一定認知。不同部門的工作環環相扣，當藥廠經臨床試驗後推出新藥物，法規部須向衞生署申請註冊，然後市場部須物色醫生，而宣傳教育部門則要將新藥物推廣予大眾。

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履歷表不應超過兩頁 宜加強近期工作經驗內容

上述職位的一般入職要求為大學或以上學歷，具藥劑學、免疫學、生理學、微生物學等學科背景者優先；而法規職位則一般要求具備藥理學、生物科學、公共衛生等理科背景。

何倩文提醒，求職者的履歷表不應超過兩頁，應精簡地突出重點，並加強近期工作的經驗內容，加以具體事例說明；求職者亦應連繫經驗與技能對申請職位的相關性。她又提到，求職者須了解每份空缺工作的特性，切忌以同一份履歷表申請各類不同職位。

除此之外，GSK要求入職者對醫藥及服務病患抱有熱誠，並具有勇氣、責任感及團隊精神。如何在一小時內的面試挑出合適人選？何倩文說，她會要求申請者舉出行為事例，「曾經有面試者覺得可以改善公司某啲既有工作流程，向上司提出新思維，改變嗰個文化」，這名求職者的勇氣使她印象深刻。

何倩文提醒，求職者的履歷表不應超過兩頁，應精簡地突出重點。（鄭子峰攝）

具備公立醫院或社區藥房等工作經驗 求職有優勢

近年藥劑業界傳出人手供過於求的情況，不少相關學科畢業生離校即失業，何倩文不認為此說法屬實。她指出，就讀藥劑的同學現時的出路較以前多。除了在醫院、醫管局藥劑部工作，也可在社區藥房、大型連鎖藥房、醫學集團、診所或藥廠工作。GSK前線銷售職位較受畢業生歡迎，一般收到數十份申請。若具備公立醫院或社區藥房等工作經驗，求職也會有一定優勢。

文科生和商科生若想入行，亦有計可施。何倩文透露，部份市場部同事不具理科背景，但個性積極，且能快速學習，便容易適應工作環境。公司內部的調職機制靈活，其中有一名非理科背景同事任職前線銷售人員三年，表現不俗，後來調任助理產品經理。除此之外，藥廠仍需要傳訊、物流、資訊科技、人力資源及會計等職員，歡迎不同科目的畢業生加入。

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