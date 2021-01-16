教局首席助秘陳碧華：近年出現對歷史錯誤表述、無證據抹黑港府

教育局去年宣布將改革通識科，香港教育專業協會早前出版一份名為「謀殺通識 踐踏專業」的單張予會員批評此舉，呼籲教育局撤回。教育局昨日（15日）以「謹慎處理虛假失實資訊」致函中學校長，不點名批評有教師工會發放虛假、內容偏頗及失實的資訊，要求學校把關。 教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華今天出席香港青年史學家年獎暨全港中學中國歷史研習獎勵計劃頒獎禮時，再次不點名指有工會對某個科目提出不正確描述，教育局已作出反駁。她表示，近年本港出現很多對歷史的錯誤表述，對國家的負面報道，以及對香港政府無證據的抹黑，令人憂心。

第九屆香港青年史學家得獎者關浚鋒（左起）、謝穎豪、林嘉澔與主禮嘉賓教育局首席助理秘書長陳碧華。（港大中國歷史研究文學碩士同學會提供）

由香港大學中國歷史研究文學碩士同學會主辦，國史教育中心（香港）統籌的第十一屆「全港中學中國歷史研習獎勵計劃」暨第九屆「香港青年史學家年獎」頒獎禮今天舉行，陳碧華致辭時說，有工會對某個科目提出不正確描述，教育局已作出反駁。她表示，在資訊爆炸的年代，社會充斥着各式各樣的資訊真假難辨，近年本港出現很多對歷史的錯誤表述，對國家的負面報道，以及對香港政府無證據的抹黑，令人憂心，提到胡適說過「有幾分證據，說幾分話」。

她指，為了讓學生接受整全的中國歷史教育，加強對國家認同，中史成為初中獨立必修科，今年開始新修訂課程，並加強教師專業培訓，希望同學求真持平、多角度全面認識國家歷史發展，審慎態度小心求證，提防謠言。

其中一名獲得第九屆青年史學家年獎林嘉澔畢業於保良局董玉娣中學，現就讀港大社科院。他表示，相信讀歷史不是要背誦，而是鑑古知今，提升個人修為。他對本地歷史和國際時事感興趣。他說，此時研讀歷史，在大時代紛擾之際安心立命，避免犯上相同錯誤，探討歷史不應受外在因素影響，並以前人經驗改變社會環境。

第九屆香港青年史學家得獎者關浚鋒（後列左二）、謝穎豪（左三）、林嘉澔（左四）與主禮嘉賓教育局首席助理秘書長陳碧華（前列左四）。（港大中國歷史研究文學碩士同學會提供）

該份教協早前出版的單張指，當局推翻學校課程檢討專責小組，欠缺專業調查下將通識科改得面目全非，質疑推行改革倉卒影響教育質素，令該科合約老師被解僱，呼籲教育局撤回。

教育局昨日（15日）以「謹慎處理虛假失實資訊」致函中學校長，不點名批評有教師工會發放虛假、內容偏頗及失實的資訊，要求學校把關。

教協昨天回應，對於教育局未有聆聽前線教師意見撤回方案，還一再強調其決定是「專業領航」，表示極度遺憾，指單張內容基於客觀事實分析事件，亦是前線教師的普遍質疑。教協認為，當局評論應建基於事實而非抹黑，並應認真虛心聆聽前線教師的意見，立即撤回通識科改動方案，真正做到「專業領航」。