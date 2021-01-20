八旬婦呼吸機喉脫落亡　男護士稱聞警號入房　見病人躺下虛握喉管

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-20 18:22

八旬老婦因肺部感染及心衰竭入伊利沙伯醫院治療，惟留院期間被發現呼吸機喉管脫落，並手握喉管，經搶救後不治，死因庭今日（20日）就事件展開研訊。死者兒子稱，事發當天早上，醫生曾致電他表示母親情況穩定，惟中午卻突然再接電話著他前往醫院，他抵達時母親已去世。伊院的男護士則供稱，當日聽到病人所處的單人病房響起警號，見原本坐著的女病人「瞓低咗」並虛握喉管，喉管亦已鬆脫。

死者袁燕芬（終年80歲）於2019年1月29日在伊利沙伯醫院，被發現其連接呼吸機的喉管脫落，最終搶救不治。

院方有以護套綁手防觸及呼吸器

死者長子梁振棠供稱，母親患有糖尿病及高血壓，於2018年12月24日稱感到不適，於是他帶母親到伊利沙伯醫院求醫，其母親需要留院，情況之後變得穩定，並轉往九龍醫院療養。不過，院方指其母血含氧量低，在2019年1月12日將她轉回伊利沙伯醫院，她亦要插鼻喉幫助呼吸，後來更要透過口腔插喉供氧，當時院方以護套綁手，防止她觸及呼吸儀器。

死者袁燕芬長子梁振棠(右)與幼子梁振威(左)亦有出席聆訊。(李慧娜攝)

醫生早上來電指母情況穩定

梁續指，母親及後再被轉往獨立病房，他在事發前一天採望時，母親仍精神不錯，事發當日早上，醫生曾來電稱其母情況穩定。惟當日中午醫生卻突然著他前往醫院，他抵達時母親已去世。醫生後來告知他，院方發現其母左手握著呼吸機喉管。

院方解釋母的床曾升起30度

梁表示，院方事後來信解釋，由於當時其母的床升起了30度，身體滑下，而頭向左傾側，於是能觸及喉管。

伊利沙伯醫院醫生丁允文指，袁燕芬入院時被發現肺部出現感染及充血性心衰竭，及後更出現肺炎。(李慧娜攝)

有護士指袁左手握喉管

伊利沙伯醫院醫生丁允文指，袁入院時被發現肺部出現感染及充血性心衰竭，及後更出現肺炎。事發前5天，其情況已屬嚴重至危殆，需要高效呼吸機協助呼吸。事發當日早上，袁仍能按醫護指示郁動，惟中午1時多，他獲告知袁的透氣喉鬆脫，有護士稱袁左手握著喉管，袁經搶救後不治。

插喉時有處方鎮靜藥物

丁續指，院方為袁插喉幫助呼吸後，同時向她處方鎮靜藥物，減輕病人不適，亦減低病人拔掉喉管風險，但藥物會令病人血壓低、影響循環系統。不過，由於後來發現袁血壓低，而且她插喉後未出現掙扎的情況，於是未有繼續處方鎮靜藥物。

他承認，袁的情況必須要以呼吸機維生，如果沒有呼吸機協助，會導致血含氧量低，再引致其他問題。

男護士何鴻進(前)稱見死者袁燕芬的手虛握喉管。(李慧娜攝)

病人插呼吸機後會將床升高

伊院男護士何鴻進供稱，為病人連接呼吸機後，一般要將病床升高到30至45度，以防上呼吸道液體倒流，相信當時袁的病床約升起30度，但他指袁雙手遭手帶綁著，只可郁動約4吋距離，不可能接觸喉管。他又指，他每日均會替病房病人更換口部固定呼吸機喉管的膠布，而至少每4小時會檢查一次固定病人的手帶。

見袁虛握喉管

何表示，事發當天早上，他到袁的病房巡查時，其手帶仍在恰當的位置，而在出事前未覺袁出現異樣。稍後時間，他聽到袁的病房響起警號，跑到其病房後，發現原本坐著的她「瞓低咗」，並虛握喉管，而喉管已鬆脫。

喉管仍賠著膠布

何承認，若病人身體前傾，而頭向左手靠，或者身體向下滑，的確有機會觸及喉管，不過除非刻意扯開固定喉管的膠布，否則不會脫落。他當時看到喉管仍貼著膠布，未有斷開。

案件編號：CCDI98/2019