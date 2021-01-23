屯門眼科中心後勤職員確診　浸會醫院女病人染疫　不排除院內感染

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-23 18:20

今日（1月23日）是本港公布首宗新冠肺炎確診病例一周年，截至今日凌晨，單日新增81宗確診，累計感染人數破萬，達到10,010人，其中3宗輸入個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，屯門眼科中心一女文員昨日初步確診，昨因發燒到屯門醫院急症室求醫。眼科中心3樓上班，最後上班日期為1月22日上午，主要後勤及手術預約文書工作，較少接觸病人。中心於昨日（22日）已完成清潔，並與衛生防護心完成追蹤，現時無病人被列為密切接觸者，而該職員居於青衣，其居住的大廈於過去14日並無出現個案，現時仍追蹤感染源頭。

另外，瑪嘉烈醫院一個於外科病房留醫的52歲男病人及浸會醫院留醫的一名83歲婆婆列為初步確診，二人均曾到普通病房留醫，距離較近的病人現時被列為密切接觸者，現時已安排隔離。

屯門眼科中心一女文員昨日初步確診，昨因發燒到屯門醫院急症室求醫。眼科中心3樓上班，最後上班日期為1月22日上午，主要後勤工作及手術預約文書，較少接觸病人。（資料圖片）

庾慧玲表示，屯門眼科中心一女文員昨日初步確診，昨因發燒到屯門醫院急症室求醫。眼科中心3樓上班，最後上班日期為1月22日上午，主要後勤工作及手術預約文書，較少接觸病人。庚表示，中心於昨日（22日）已完成清潔，並與衛生防護心完成追蹤，現時無病人被列為密切接觸者。但會為審慎起見，屯門醫院正聯絡近日到手術預約的近30病人，會安排深喉測試。

現時醫院會安排眼科中心120名員工及外判員工測試，並調查感染源頭，庚說，確診職員居於青衣，所居住的大廈於過去14日並無出現個案。日前確診的北區醫院護士於周一（18日）到過屯門眼科中心3樓位置，但並無跟今次初步確診的同事接觸過，亦無到過該同事的工作地方，此外，北區醫院護士有接觸過眼科3位職員做了檢測，結果呈陰性。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

庾表示，瑪嘉烈醫院一個於外科病房留醫的52歲男病人列為初確確診，他於入院前曾於社區檢測中心進行測試，昨日（22日）黃昏因發燒、嘔吐、上腹痛到急症室求醫，當時沒有呼吸道感染徵狀，醫護人員為他再作抽鼻咽拭子後到外科病房留醫。

然而，該病人於今日（23日）早上收到訊息，於日前進行的社區測試結果為陽性，其後醫院所出的檢測結果同樣為陽性，病人隨即隔離治療，當中，一位外科病房病人因與該人士的距離較近，現時被列為密切接觸者，現時已安排隔離，此外，由於該人士入院沒有進行高風險程序，職員同時有配戴合適個人裝備，現時無職員列為切接觸者，但有13人列其他接觸，會安排醫學監測，現時病房已進行清潔消毒。

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▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名於本月15日20日於浸會醫院留醫的83歲婆婆（編號為9953），於周二（19日）開始發燒，接受檢測後其呼吸道樣本呈陽性。而她於15日至17日在普通病房留醫時，兩度檢測結果當時為陰性，其後日到獨立病房留醫，於19日再作檢測後，呼吸道樣本呈陽性，已被送伊利沙伯醫院治理，暫時列為社區源頭個案，但不排除為院內感染，當中有病人被列為密切接觸者。