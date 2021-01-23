新冠肺炎│馮浩賢1年前駐武漢親歷封城　今在港再見局部封區感彆扭

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-23 17:36

新冠肺炎爆發逾1年，去年初的武漢更是內地首個爆發地區，1月23日即1年前突然宣佈封城，時任香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢更在「封城」期間留守武漢，與滯留當地港人一起，表現受到不少港人讚賞。 馮浩賢今日在facebook回顧在武漢1周年，他說「去年今日人在武漢，凌晨四點得悉要封城，決定唔走與所有滯留港人在一起」。「一年之後，人在香港，看到凌晨四點香港也宣布要採取局部地區封城的措施，對抗仍未受控的疫情，心裡實在有點彆扭。」 馮浩賢又說，香港人「基本上都好乖，九成以上都肯戴口罩，守規矩。但今次的病毒比SARS傳染性更強，「一小撮不守規矩的人，便可搞到大家『一褲都係』」，現時只能期待疫苗盡快到港。

+ 3 + 3 + 3

馮浩賢在facebook說，新冠肺炎正在改變全球的軌跡，認為所有從政的人，都要深入思考怎樣的制度和執行方法，可以跟上現時的形勢，而當前最受考驗的，是每個人的堅持與毅力。

他又提到，香港早已出現抗疫疲勞，「無論醫護人員，政府同事，以至任何要因應疫情執行職務的人，何嘗不疲勞？」馮浩賢說，數日前曾有記者訪問他武漢封城一周年的感受，他回應說「大局不由我控制，但小事由我做起，每個人做好自己抗疫的份內事，聚沙成塔，互相幫助，貢獻了自己的一小份，最少心安理得。」